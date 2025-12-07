一週體驗春夏秋冬！濕冷炸雨完回暖 接著恐「凍到剩10度」

生活中心／倪譽瑋報導

明日起北部先濕冷，幾天後迎接28度高溫，週末可能有降溫幅度較大的冷空氣。（圖／氣象署）

未來整週天氣多變！中央氣象署預報，明（8）日東北季風來襲，北東降溫偏涼，還要留意局部大雨，濕冷天氣持續至週三（10日），當天雨區縮小、白天回溫舒適；週四（11日）起水氣又增多，稍稍轉涼；週末（13、14日）新一波東北季風，預計冷感更明顯，天氣可謂一週體驗春夏秋冬。而「天氣風險」則進一步分析，最冷可能是週日（15日）晚間，中北部、東北部空曠地區不排除有10至12度低溫。

未來一週天氣概況？

臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文指出，新的一週將到來，北東天氣主要受東北季風影響、中南部天氣大致穩定，但日暖、夜涼溫差大；氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。

明東北季風南下「北台轉濕冷」 估週三回暖

氣象署指出，明日東北季風來襲，北東雨增、轉涼，雙北、基隆、宜蘭容易下雨，且要留意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定。氣溫方面，桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21到23度；其他地區則是白天算舒適，但是夜晚、晨間有涼意，沿海地區因風大更涼。

東北季風影響持續至週三，當天雨區縮小至北海岸、雙北山區、東半部、恆春半島，為零星短暫雨；其他地區大多多雲到晴。氣溫方面，北部氣溫漸回升，各地白天高溫約在24至28度上下，感受舒適，但要注意日夜溫差大。

週四迎風面水氣略增 週末下一波冷空氣來襲

氣象署表示，週四起迎風面水氣稍稍增多，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東、恆春降雨機率稍提高，新竹以南天氣仍穩定。氣溫還是呈現白天舒適、夜晨有涼意。

至於下一波較明顯的東北季風，氣象署預計可能在週末（13、14日）到來，週六（13日）白天感覺可能還不明顯，不過晚間冷空氣逐漸南下，週日（14日）各地將會有感降溫，涼冷感更明顯，但是否會達到冷氣團等級還須觀察，可留意後續預報。

是否達冷氣團待觀察 空曠地區留意10度低溫

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今早分析週末氣溫可能的變化趨勢，同樣是週六晚間到週日清晨，降溫會比較明顯，北部、東北部空曠地區低溫有機會降到13度或以下。

週日當天東北季風冷空氣最為明顯，不過預計這波偏乾，迎風面地區降雨將逐漸減少；週日晚間到下週一（15日）清晨預估是溫度的最低點，中北部、東北部空曠地區可能降到10至12度低溫，台北市低溫會不會低於14.4度？值得觀察，如果達到就會成為入冬以來第一波大陸冷氣團。而這波東北季風要明顯回暖，可能要下週二（16日）才比較有感。

週末的那波東北季風，降溫幅度可能相當明顯。（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書）

資料來源：氣象署、天氣職人-吳聖宇

