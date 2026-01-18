週一優惠來了！超商限時買12送12 咖啡加10元多1杯
週一咖啡日！7-11 CITY CAFE大杯特選拿鐵買2送2，中杯精品馥芮白2杯鑑賞價109元。全家大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項+10元多1杯。萊爾富「60元茶拿鐵系列」買12送12。
星巴克
2026/01/14(三) - 2026/01/27(二)，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。指定飲品包含奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。
每週三/四/五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
7-11
週一咖啡日！1/19限定，CITY CAFE大杯特選拿鐵買2送2，CITY PRIMA中杯精品馥芮白2杯鑑賞價109元。
即日起至1/31，中杯精品美式2杯特價99元。
1/14-1/31限時18天，金馬開運，讓你一路發發發。CITY CAFE特大杯美式62杯1888元、CITY CAFE 特大杯拿鐵48杯1888元、CITY CAFE特大杯厚乳40杯1888元、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選56杯1888元、CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選56杯1888元 、CITY PRIMA 中杯精品美式/精品拿鐵任選40杯1888元。
即日起至1/31，CITY PRIMA 大杯精品美式/精品拿鐵任選365杯16888元，CITY CAFE 大杯濃萃拿鐵365杯12888元，CITY CAFE 大杯濃萃美式365杯8888元，CITY TEA 琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選365杯8888元。(每會員限購2組，兌換期限至2026.12.31)屆期退款OPEN零錢包
CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。
CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。
不可思議!+? CAFE RESERVE「哥倫比亞玫瑰卡門」新上市，1/7～2/3，精品美式&拿鐵，免費升級大杯。
7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。
OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。
全家
週一咖啡日！大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項+10元多1杯。
Let's Café Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，花影限定杯身、杯套，1/7全台店舖正式登場！1/7-2/3，經典咖啡大杯以上全品項任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項享第二杯半價；Let’s Tea全品項第二杯79折。
OK超商
1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。
OKmart 推出 OKCAFE 新品「草莓戀乳雪露」，即日起至2月4日，「草莓戀乳雪露」與「楊枝甘露冰沙」同步推出單杯特價69元優惠（原價85元/件）。
萊爾富
即日起至01/20，60元茶拿鐵系列買12送12（冰／熱任選），優惠價720元。
即日起至1/20，大杯特濃美式、特大杯美式，冰熱任選同品項買1送1。
2025/12/24 ～ 2026/01/20，拿鐵系列、摩卡咖啡同品項第2杯只要5元。
2025/12/24 ～ 2026/01/20，玉米濃湯／燒仙草特價 45 元（原價 55 元）。
即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。
即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。
即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。
