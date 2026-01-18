週一優惠來了！超商限時買12送12 咖啡加10元多1杯

週一咖啡日！7-11 CITY CAFE大杯特選拿鐵買2送2，中杯精品馥芮白2杯鑑賞價109元。全家大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項+10元多1杯。萊爾富「60元茶拿鐵系列」買12送12。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

2026/01/14(三) - 2026/01/27(二)，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。指定飲品包含奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。

每週三/四/五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

星巴克 。（示意圖／中天新聞）

7-11

週一咖啡日！1/19限定，CITY CAFE大杯特選拿鐵買2送2，CITY PRIMA中杯精品馥芮白2杯鑑賞價109元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起至1/31，中杯精品美式2杯特價99元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

1/14-1/31限時18天，金馬開運，讓你一路發發發。CITY CAFE特大杯美式62杯1888元、CITY CAFE 特大杯拿鐵48杯1888元、CITY CAFE特大杯厚乳40杯1888元、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選56杯1888元、CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選56杯1888元 、CITY PRIMA 中杯精品美式/精品拿鐵任選40杯1888元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起至1/31，CITY PRIMA 大杯精品美式/精品拿鐵任選365杯16888元，CITY CAFE 大杯濃萃拿鐵365杯12888元，CITY CAFE 大杯濃萃美式365杯8888元，CITY TEA 琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選365杯8888元。(每會員限購2組，兌換期限至2026.12.31)屆期退款OPEN零錢包

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

不可思議!+? CAFE RESERVE「哥倫比亞玫瑰卡門」新上市，1/7～2/3，精品美式&拿鐵，免費升級大杯。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

全家

週一咖啡日！大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項+10元多1杯。

咖啡優惠。（圖／全家）

Let's Café Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，花影限定杯身、杯套，1/7全台店舖正式登場！1/7-2/3，經典咖啡大杯以上全品項任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項享第二杯半價；Let’s Tea全品項第二杯79折。

咖啡優惠。（圖／全家臉書粉專，下同）

OK超商

1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。

1月壽星優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

OKmart 推出 OKCAFE 新品「草莓戀乳雪露」，即日起至2月4日，「草莓戀乳雪露」與「楊枝甘露冰沙」同步推出單杯特價69元優惠（原價85元/件）。

新品「草莓戀乳雪露」。（圖／翻攝自OKmart臉書）

萊爾富

即日起至01/20，60元茶拿鐵系列買12送12（冰／熱任選），優惠價720元。

寄杯優惠。（圖／萊爾富）

即日起至1/20，大杯特濃美式、特大杯美式，冰熱任選同品項買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，拿鐵系列、摩卡咖啡同品項第2杯只要5元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/12/24 ～ 2026/01/20，玉米濃湯／燒仙草特價 45 元（原價 55 元）。

玉米濃湯、燒仙草優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，Hi Café巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2026/1/20，辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

買1送1優惠。（圖／萊爾富）

