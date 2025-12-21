週一優惠！超商咖啡10元爽喝 精品馥芮白特價55元

週一咖啡日，7-11推出一系列咖啡優惠，大杯燕麥拿鐵2杯特價99元，中杯精品馥芮白2杯特價109元，平均一杯只要55元。此外，全家大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項「+10元多1杯」。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

星巴克與foodpanda12月外送合作活動，2025/12/16(二)-12/25(四)活動期間點購大杯(含)以上薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、焦糖奶香星享那堤，享第二杯半價。2025/12/16(二)-12/25(四)，活動期間點購熱那堤隨行外帶盒組、咖啡隨行外帶盒組，享85折優惠。

星巴克優惠。（示意圖／中天新聞）

7-11

週一咖啡日，12/22大杯燕麥拿鐵2杯特價99元，中杯精品馥芮白2杯特價109元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

12/20~12/24限時5天，好時經典可可(冰/熱)任選6杯300元，CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵任選6杯300元，CITY TEA香鑽水果茶任選6杯280元，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵任選6杯290元，CITY PEARL珍珠咖啡歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選6杯300元。

咖啡飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

冬至到了，7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

不可思議咖啡7歲了，12/10–2026/1/6全品項飲品第2杯7折(以價低者折，折扣後金額以系統計算為準)；幸福拉花限時免費體驗(限熱拿鐵系列)。

全品項飲品第2杯7折 。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

咖啡拉花活動。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

12/10~12/23，CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯半價，優惠品項包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵。

咖啡優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

12/10~12/30買CITY PRIMA精品咖啡大杯任2杯+9元送聯名飛機造型杯塞乙個，共有四款機型(A321neo／A330neo／A350-900／A350-1000 )，款式隨機，限量 20 萬個贈完為止。

咖啡優惠 。（圖／7-11）

全家

週一咖啡日，Let's Café大杯單品咖啡、大杯特濃咖啡同品項+10元多1杯。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

Let's Café x VOLVO聖誕限定「聖誕棉花糖巧克力」，114/12/10-115/1/6全家實體店舖購買【棉花糖巧克力飲】，得VOLVO MILU造型貼紙(2款不挑款，限量10萬份，送完為止)，店舖購買/隨買兌換。Let's Café現調飲品抽VOLVO購車5萬優惠券，購買【棉花糖巧克力飲】再多抽1次。

棉花糖巧克力飲 。（圖／全家提供）

即日起至2026/1/6，Let's Tea芝麻糊糊特價59元。

飲品優惠。（圖／全家提供）

天天到全家LINE官方帳號抽扭蛋，抽限量Let's Tea、Let's Café優惠券！Let's Café棉花糖巧克力飲，LINE遊戲限定優惠59元

Let's Café棉花糖巧克力飲。（圖／全家超商）

Let's Tea唐寧伯爵醇奶茶大杯熱原價65元，LINE遊戲限定優惠39元。唐寧伯爵茶大杯熱原價55元，LINE遊戲限定優惠29元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

Let's Tea芝麻糊糊，LINE遊戲限定優惠19元。

茶飲優惠。（圖／全家超商）

普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

2025/11/26－12/23，果C果昔「芋頭戀乳」嚐鮮價 79元（原價99元）。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

11/26－12/23，Hi café 摩卡咖啡買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

2025/11/26～12/23限量優惠，大杯阿華田（巧克力歐蕾／草莓）優惠價 25 元。大杯阿華田摩卡咖啡，冰熱任選、大杯冰芋泥小芋圓歐蕾、特大杯冰鳳梨百香雙 Q 冰茶、特大氣泡美式（鳳梨／柚香），優惠價45元。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

2025/11/26～12/23，79 元珍珠冰茶系列買12送12（冰熱任選），一次帶走24杯優惠價948元（原價 1896 元）！

飲品優惠。（圖／萊爾富）

11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。

果C果昔系列優惠。（圖／萊爾富）

普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。

咖啡優惠。（圖／萊爾富）

OKmart

即日起至1/7任選2杯99元，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶／黑糖薑茶）、OKCAFE 風味拿鐵系列（錫蘭紅茶／靜岡抹茶／焙茶風味）。

飲品優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

