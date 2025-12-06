週一北東轉雨！下週末「入冬最強冷空氣」恐南下 2地低溫下探10度

專家透露，下個週末可能有入冬以來最強的冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫下探10至11度。（示意圖／周志龍攝）

今天（6日）東北季風稍減弱，水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，穩定的天氣，東半部地區以多雲的天氣為主，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部地區仍有零星降雨機率。專家透露，下個週末可能有入冬以來最強的冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫下探10至11度。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這兩天台灣受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。各地白天高溫北部可達23至24度，中南部可達24至27度，宜花高溫21至23度，台東高溫可達25度左右，整體來說都算舒適。

低溫方面，受輻射冷卻效應影響，中南部早晚低溫16至18度，北部東北部18至19度。整體來說中南部日夜溫差大，要注意溫差保暖。北部東北部早晚稍涼。專家建議把握今明兩天天氣穩定，氣溫回升，因為到了下週一（8日）清晨，下波東北季風南下，北部、東北部將轉為陰陣雨天氣。

天氣風險說明，這波東北季風帶來的冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22至23度，中南部與東南部高溫仍有26至28度。下週三（10日）到下週五（12日）冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，氣溫明顯回升，北部東北部高溫25至27度，中南部及東南部高溫來到26至29度。

專家指出，下波明顯天氣變化要到下週六（13日）以後，可能有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫下探10至11度，不過這是7天以後的預報，還有變動的空間，要再持續觀察。至於目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD32，未來5天將穿越南海，往越南南部移動，距離台灣遙遠，沒有影響。

