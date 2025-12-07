週一季風增強 北台轉濕涼有雨
兩波東北季風影響 本週天氣變化大
週一季風增強 北台轉濕涼有雨
基隆北海岸宜蘭 局部大雨發生機率高
桃園以北東半部 容易有局部短暫雨
中南部日夜溫差大 早晚偏涼
週三季風減弱 氣溫回升轉晴
西半部暖熱 週三至週五上看29度
週六入夜變天 強冷空氣南下
下週日威力最強 北部高溫僅16度
沿海強風特報 留意瞬間強陣風
