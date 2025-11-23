週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度

把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。

週一晚間就要開始變天。

氣象署預報員張承傳：「明天(11/24)的高溫跟今天(11/23)還算滿類似的，各地的高溫大概都還是可以來到大概26到27度甚至28度這一帶，所以白天明天(11/24)還是屬於舒適溫暖的天氣型態。」把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天。氣象署預報員張承傳：「明天(11/24)晚上開始東北季風會增強，所以從週二、週三到週五、週四、週五這段時間的話，北部東北部的天氣又會再度的轉涼，白天的高溫的話在北台灣的話紅色的線條在週二到週五這段時間的話，高溫又會降到大概21到22度左右，那至於低溫的部分則會來到大概16到17度的附近。」

氣象專家林得恩也分析，受新一波東北季風影響，將會斷崖式降溫，北部和東北部先濕冷後乾冷。氣象署預測週一各地低溫約16到22度，週二到週五各地低溫則約14到20度，中南部地區週二到週五高溫也會略降，直到週六起氣溫才會逐漸回升。氣象署預報員張承傳：「目前來看溫度最低的時間點預計會在週三的清晨，在整個中部以北跟東北部低溫會降到14到16度，那其他地區則在17度18度。」

東北季風將會逐漸增強，迎風面有雨。

東北季風也將影響雨勢，週一迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北、宜蘭防局部雨；週二水氣減少一點，東半部有些降雨；週三到週五水氣又變多，桃園以北、東部、恆春半島有雨，直到週六水氣減少，變成多雲到晴。接下來這一週天氣變化大，民眾可要做好保暖準備。

