週一松山機場突停電！ 候機室.免稅店一片黑 14：48已復電

今（1）日下午1點多，台北市松山機場無預警大停電，機場候機室一片黑。台電表示，是因為松山機場內部設備異常，引發饋線跳脫。機場內的商店也受到影響，就算客人上門也無法做生意，相當無奈，不過旅客報到跟通關沒有受到影響，而在確認設備正常後，已經在下午2點48分全數復電。

松山機場內整個「歐麻麻」，不管是大廳餐廳還是免稅店，都是一片漆黑，只剩下報到櫃台有些許燈光，再看看電梯手扶梯，都暫停使用，旅客托運完行李後，得拿著隨身行李走上二樓。

松山機場1日下午一點多突然大停電，旅客只好摸黑行動，旅客說：「上廁所要拿手機照，我還跟太太說，怎麼台灣的機場，怎麼會這麼暗，是節約能源嗎，如果長時間使用可能會(影響)，但就是因為電腦都還有電，所以當下還好。」

沒電實在沒辦法做生意，大廳店家工作整個停擺，顧客上門也只能忍痛說再見，松機店家說：「現在是用餐的高峰期，剛才一堆日本客人進來，我們也接不了，因為我們餐都是現點現做，而且現在廚房都是用電的，也沒有用瓦斯的。」

對此民航局回應，國際線於1點36分發生跳電，啟動發電機後，旅客「報到、通關不受影響」，部分區域照明略受影響，站方在2點接獲台電通報，主要是因為連結饋線跳脫導致，2點48分恢復供電，並沒有航班受到影響，不過說時遲那時快，復電不到一小時，又再度短暫停電。

記者黃柔蓉說：「2點48分復電之後，還是有一度出現停電的狀況，可以看到說ATM上面，還是寫著暫停服務使用。」民航局解釋，這是復電過程中的測試，看看設備有沒有因為停電出現問題，整個過程僅短短數十秒，只不過機場身為國家門面，可得確保供電穩定，才不會失了顏面。

