週一登場！好市多黑五500件商品狂降價 75吋電視、嫩肩牛排清單曝光
生活中心／賴俊佑報導
美式賣場好市多(Costco)「黑色購物週 Black Friday」將於11月24日至11月30日連7天登場，活動期間營業時間為8:00至21:00，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，包括75吋QLED顯示器、除濕機、美國頂級嫩肩牛排、高蛋白飲品、保暖襯衫等商品都入列本檔優惠。
好市多黑五11／24登場 優惠商品搶先看
好市多搶先公布黑五優惠商品，呼應健康生活潮流的優質蛋白系列，薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等商品列入入本檔優惠，家庭消費族群最愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步優惠，搭配節慶前的餐桌採買需求，預計將掀起囤貨熱潮。
冬季服飾與保暖單品成為黑五另一大亮點，知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款，還有永不退流行的牛仔褲與保暖襯衫全面推出會員優惠價，掀起年末「換季採購潮」。
電視、除濕機、嫩肩牛排...這檔優惠全都有
家電與3C用品始終是黑五檔期中的焦點，75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、與高強度降噪耳機全數入列。另外，電玩迷期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠。
今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠！凡於 Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還享基本安裝服務，讓會員輕鬆入手、無後顧之憂。
