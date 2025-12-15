週一空軍日？日韓股市開盤下跌 AI概念股挫

▲美國股市上周五大跌，AI類股以及晶片族群更是大幅重挫。亞洲股市15日早盤下挫。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市上周五大跌，AI類股更是大幅重挫，使得投資人在假日紛紛擔憂週一(15)盤勢，今日早上亞洲股市陸續開盤如預期下探，科技股受創嚴重，韓國SK海力士以及日本軟銀集團股價都大幅下跌。

截止至台灣時間15日上午8點30分，日經225指數下跌613點或1.21%，韓股KOSPI指數開盤一度重挫2.7%；個股部分，下半年一路狂飆的SK海力士股價收斂，早盤大跌4%，韓國三星電子同樣下挫3.7%。

日本股市方面，下重本在OpenAI上的軟銀集團重挫7%、愛德萬測試下跌6%，東京威力科創開盤也一度跌近2%。

根據CNBC報導，標普500指數和那斯達克指數上週下跌，甲骨文和博通領跌，引發了投資者拋售人工智慧股票。

投資機構Argent Capital Management的投資組合經理艾勒布洛克(Jed Ellerbroek)表示，投資者對人工智慧領域確實比較謹慎，但並非完全悲觀，而是比較小心、緊張和猶豫。



