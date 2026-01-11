週一起連暖5天「直飆28度」！1號颱風恐生成 對台影響曝

記者蔣季容／台北報導

週一開始（12日）各地白溫可以回升到20度以上，到了週五各地高溫可以來到28度。（示意圖／資料照）

再撐一天，好天氣要來了！氣象粉專天氣風險表示，今（11）日持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，入夜後北部、東北部下探10度。不過週一開始（12日）各地白溫可以回升到20度以上，到了週五各地高溫可以來到28度。至於下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展訊號，就算變成颱風，對台灣也應該無影響。

天氣風險分析師廖于霆指出，今天持續受到大陸冷氣團影響，各地多雲到晴但氣溫偏低。北部、東北部白天高溫16至17度，中部18至20度，南部及東南部20至23度，不算非常冷。入夜後北部東北部低溫10至13度，中南部與東南部低溫12至16度，感受起來還是相當寒冷。

廖于霆說明，禮拜一開始，北方冷空氣減弱，白天各地高溫可以回升到20度以上，晚上北部東北部低溫13至14度，其他地區14至17度。預測未來一週各地高溫以每天1度逐漸上升，到了週五各地高溫都可來到24至28度。下波冷空氣預計週六才會報到，但強度不強，可能只是一般的東北季風。

廖于霆提及，降雨方面，未來一週台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量偏多，整體來說在下週五前各地陽光露臉，氣溫回升，中南部仍要留意較大的日夜溫差。

廖于霆說，下週在菲律賓東方海面數值模式持續有熱帶擾動發展訊號，不過會不會真的有一月颱，這部分還有變數，即使有，對台灣也是沒有影響的。

