週一起郵局臨櫃領普發1萬！ 首週「身分證分流」

你領普發1萬了嗎？有網友就分享自己ATM領現的狀況，因為1張千元鈔被吞掉，1萬變9千。而有些人較愛網路登記入帳，因為怕排隊，也有人首選是郵局臨櫃領現，週一就要開跑，不過首週採身分證統一編號或居留證統一證號尾數辦理單、雙號分流。

有人去ATM領普發1萬，5張2千元鈔票就入手。（圖片來源／mark.tony90108提供）

紫色2千元大鈔在桌上放好放滿，許多民眾搶領普發1萬，就有人去ATM領，沒想到5張2千元鈔票就入手。不過也有民眾遇到麻煩，除了有網友去ATM領現1張千元鈔被吞掉、1萬變9千，還有網友的爸爸用ATM領普發1萬，輸入完畢卻遇到網路異常退卡，以為去其他機台領就好，結果卻顯示領取完成，其他網友則建議快打1988問客服。

普發1萬郵局臨櫃領現SOP。（圖／TVBS）

民眾：「我已經領了，之前先網路登記然後匯入帳戶。」有些年輕人愛網路登記，因為怕排隊，但也有人怕網路按錯，因此首選就是郵局臨櫃領現。週一就要開跑，不想衝第一人擠人，一路到2026年的4月30號都能領，但要記得攜帶健保卡或是身分證、居留證。首週11月24號到11月29號採身分證或居留證統一證號尾數分流，週一、三、五是單號可領，週二、四、六則是雙號能領；11月30號起開始不限尾數號碼。不過65歲以上年長者和身心障礙人士免分流，將優先引導到窗口辦理。

普發1萬郵局臨櫃領現分流。（圖／TVBS）

民眾：「會有很多長輩去郵局領現，年紀大的，年輕人應該都沒問題。」根據統計，領取普發1萬截至11月23號上午已登記入帳約8百多萬人，已ATM領現則約3百多萬人。不過怎麼領最方便省時，民眾可要多了解。

