週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度

今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。

冬日豔陽，民眾出門在外，穿上薄長袖、搭件小外套。但週一起，這樣的穿著，恐怕就無法抵擋寒氣！

中央氣象署預報員張承傳：「週二週三一整天，甚至到週四的話，清晨天氣都是比較偏冷，預計在台南以北跟東北部的低溫，在這段時間會降到1516度左右，那其他地區也大概在17到19度。」

低溫下探十多度（圖／民視新聞）最強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團。全台大降溫，週二週三，全台低溫下探15度，沿海空曠地區，更可能只有13度。周一入夜後，高強度東北季風吹拂，北部、東北部地區，有感降溫。氣溫一路溜滑梯，低溫下探16度。南部地區，也只有17、18度；花東稍微好一點，還能低溫還能有22到23度。

全台大降溫（圖／民視新聞）中央氣象署預報員張承傳：「隨著東北季風的增強，尤其是明（17）天跟後天，週一週二這兩天，水氣上是最多的兩天，在基隆北海岸大台北山區，宜蘭地區，整天下雨時間會逐漸的增強，整天都是屬於有雨的天氣，而且在這些地區的話，要留意會有局部大雨的出現。」

周一到周三都是濕冷天氣，週四轉乾冷，但迎風面東北部雖然水氣減少，卻還是有雨。得等週六高壓東移出海，改吹東風，氣溫才會慢慢回升。但時節進入冬季，禦寒的衣服可以準備了。

