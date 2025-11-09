週一開始爛天氣！ 天氣粉專曝1好消息：鳳凰有望變輕颱

鳳凰颱風北轉前恐減弱為輕颱，但風雨仍難避免。（圖／翻攝自氣象署官網）





鳳凰颱風強度雖在北轉途中明顯減弱，但依舊會影響台灣。《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，颱風靠近時恐僅剩輕颱等級，仍可能帶來強風豪雨，呼籲民眾提前防颱；其中北部、東部從週一就會開始出現「爛天氣」。中央氣象署則預估，週二北東地區有豪雨機率，週三後豪雨帶將南移至中南部與花東。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads發文表示，與前次預估相比，鳳凰侵襲時間延後約半天，路徑仍將北轉；雖登台前一刻可能只剩輕颱，粉專仍提醒，颱風還是會來，該準備還是要準備。並點名「北部、東部的爛天氣週一就會開始」，中南部的影響則須視鳳凰北上當下的結構與走向，地區差異可能很大。

路徑與強度方面，中央氣象署說明，鳳凰今晚至明日通過呂宋島，地形干擾會削弱強度；週一進入南海後逐步北轉，週二、週三朝台灣海峽接近再往東北移動。受垂直風切影響，接近台灣時強度可能降為輕度颱風，之後不排除進一步轉為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋；海上警報預計在週一下午發布。

中央氣象署表示，鳳凰颱風北轉接近台灣後，雨勢分布將隨風場變化出現明顯轉移。週一、週二在東北季風與外圍雲系共伴影響下，基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島有大雨或豪雨機率，週二雨勢最劇；週三起隨風向轉為西南至南風，豪雨帶將往中南部與花東移動，北部、東北部轉為背風面，雨勢趨緩但仍不穩定。

專家提醒，雖然颱風減弱是相對的好消息，但中南部山區及花東地區仍需嚴防短時強降雨與致災性強風；北部與東北部地區在週一、週二外出時應攜帶雨具，低窪及沿海地區也要注意積淹水、長浪與風浪等現象。

