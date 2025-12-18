進便利商店就破產？美Circle K比特幣ATM 一年騙走數十億

今年，美國因使用加密貨幣 ATM 機的詐騙事件，已造成成千上萬人損失超過 2.5 億美元，其中多數受害者為退休族群。 圖:翻攝自X帳號@shinfour

[Newtalk新聞] 走進美國一家 Circle K 便利商店時，區域經理對店內一台小型自助加密貨幣繳費機投以嚴厲目光。根據執法部門 9 月的紀錄影片顯示，他當場告訴警方：「我討厭這些機器。我想把它們從商店裡撤掉。」原因是，年長顧客再次成為詐騙受害者，數千美元現金被騙走投入這些 ATM。

今年，美國因使用加密貨幣 ATM 機的詐騙事件，已造成成千上萬人損失超過 2.5 億美元，其中多數受害者為退休族群。該類 ATM 可將現金迅速兌換成難以追回的加密貨幣，而 Circle K 便利商店是這類 ATM 的主要企業合作夥伴之一。

《CNN》與國際調查記者聯盟（ICIJ）聯合調查發現，Circle K 透過出租門市場地放置加密貨幣 ATM 機賺取數百萬美元，但這些機器也成為國際詐騙計畫的重要工具，令警方屢次接警卻無法根除問題。

調查中，《CNN》與 ICIJ 分析了 150 多起 Circle K 便利商店內的加密貨幣 ATM 詐騙案件，並訪問 17 名員工。受訪員工指出，他們曾目擊顧客被誘導投入現金，有時甚至親自阻止詐騙。其中一名員工表示，曾見一名男子用大錘砸機器，試圖奪回被騙的款項。

Circle K 透過出租門市場地放置加密貨幣 ATM 機賺取數百萬美元，但這些機器也成為國際詐騙計畫的重要工具，令警方屢次接警卻無法根除問題。 圖:翻攝自X帳號@GetTheDailyDirt



佛羅里達州波特奧蘭治助理經理黛比·喬伊透露，Circle K 的官方政策是「這不是我們的機器，這不是我們的問題」，但她仍介入了至少 10 起詐騙事件。警方報告也顯示，即便是店員也可能受騙，將店內保險箱的款項透過 ATM 匯出。

在印第安納州，某店張貼警示告示，提醒員工「謹防詐騙：不要把錢存在收銀機裡再投到比特幣機上」。多名員工表示，公司透過電子郵件和培訓提醒員工注意詐騙，但實際監控權限有限。Circle K 發言人指出：「我們會培訓員工識別常見與新興金融詐騙，但不處理或監督顧客在第三方 ATM 上的交易。」

儘管有警告，今年 Circle K 仍續簽與加密貨幣 ATM 公司 Bitcoin Depot 的合作協議，每家門市每年可帶來數千美元收入。批評者與受害者認為，便利商店將利潤置於安全之上。印第安納州埃文斯維爾警官內森·范克利夫表示：「目前最大的障礙是那些提供比特幣 ATM 機的大型企業和加油站。」

加密貨幣 ATM 詐騙手法多樣，從假冒技術支援到冒充公職人員，受害者通常被指引至熟悉的便利店。67 歲退休者史蒂夫·貝克特去年在 Circle K 內的 ATM 投入 7,000 美元後，才發現自己被騙。他表示：「你認為便利店裡的所有東西都是為了方便你。」

今年 Circle K 仍續簽與加密貨幣 ATM 公司 Bitcoin Depot 的合作協議，每家門市每年可帶來數千美元收入。 圖:翻攝自百度

自 2021 年 Circle K 與 Bitcoin Depot 合作以來，ATM 數量大幅增加。Bitcoin Depot 網站曾宣稱合作「零風險、零成本、每月都有收益」，並指出便利店能提供熟悉的購買環境。據 Coin ATM Radar 統計，美國目前超過 3 萬台加密貨幣 ATM 分布於加油站、便利店、雜貨店等場所。

警方紀錄顯示，Circle K 便利店 ATM 多次成為詐騙熱點，受害者金額高達數萬美元。部分城市警方嘗試張貼警告，但效果有限。受害者向加密貨幣 ATM 公司提起訴訟，成功追回損失的案例少。例如，愛荷華州最高法院裁定 Bitcoin Depot 不承擔責任。

南卡羅來納州 70 多歲寡婦格倫達·穆尼漢姆去年在 Circle K ATM 被騙 3 萬美元，她起訴便利商店未採取實質措施阻止詐騙，但聯邦法官已將案件移交仲裁。Bitcoin Depot 表示，仲裁條款旨在提供有效糾紛解決途徑，公司致力於提供安全、合規服務。

Circle K 便利店員工對 ATM 詐騙表達不滿，部分管理層雖有提醒指導，但仍保留合作。儘管如此，企業持續簽署 ATM 託管協議，以收取租金為收益。Bitcoin Depot 在美國經營約8,300台 ATM，但隨著州和聯邦監管加強，公司警告新規可能導致收入下降。

目前，Circle K 與 Bitcoin Depot 的合作合約將於明年到期，雙方是否續簽尚不明朗。在加密貨幣 ATM 詐騙猖獗的背景下，消費者與零售員工仍面臨風險，而法律與監管正逐步介入，以期降低詐騙事件發生。

