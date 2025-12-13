進入地震危險期！日本氣象廳示警「7地區」恐爆規模7.5以上

國際中心／倪譽瑋報導

日本青森8日發生規模7.5大地震，至今仍有大小餘震發生。日本氣象廳預估，千島海溝及日本海溝發生地震的風險「恐比往常更高」因此啟動「後續地震注意情報」，青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣、北海道未來須留意規模較大地震，不排除來到7.5以上，但也強調情報發布了，不代表大地震一定會來。

日本青森外海規模7.5強震 餘震頻繁未歇

綜合《日本放送協會》等日媒報導，日本青森縣東部近海8日晚間發生規模7.5強震，當時氣象廳急發海嘯警報；而在本次強震發生後，地震活動依然活躍，青森東方外海12日又發生規模6.9強震，最大震度6，同時氣象廳針對北海道太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」。

13日八戶市又發生規模4.2地震；氣象廳指出，自最初7.5地震後，周遭地震頻率明顯上升，截至13日下午6點，已發生36次震度為1級或以上的地震，預估未來千島海溝和日本海溝發生大地震的可能性比往常更高，且不排除規模超過7.5。

近幾日青森一帶地震頻繁，日本氣象廳對此展開警戒機制。（圖／翻攝自日本氣象廳）

氣象廳啟動地震注意情報 籲為避難做好準備

如今氣象廳正式啟動「北海道、三陸外海後續地震注意情報」警戒機制，資訊包含青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣，以及北海道共182個城市和城鎮。氣象廳強調，雖然發布了此類情報，但不一定意味著會發生大地震。

《日本放送協會》報導指出，專家建議，為預防地震災害需備好應急撤離包，以便能夠立即逃生。另外，地震疏散工作若在冬季進行，積雪和道路結冰可能讓疏散耗時更長，呼籲民眾確認好疏散地點和路線，並固定室內家具，備齊食物、水、藥物。

