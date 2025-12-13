進入地震警戒期！日本氣象廳籲7地提高警覺

▲日本氣象廳今（13）日發布「北海道、三陸外海後續地震注意情報」，呼籲民眾再次確認並做好日常防災準備，這項注意情報的適用範圍涵蓋北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣等7地區。（圖／翻攝自NHK）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.5強震，之後地震活動持續活躍，餘震頻發，對此，日本氣象廳今（13）日發布「北海道、三陸外海後續地震注意情報」，呼籲民眾再次確認並做好日常防災準備，這項注意情報的適用範圍涵蓋北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣等7地，共計182個市町村。

根據《NHK》報導，自8日強震發生後，截至13日下午6點為止，觀測到震度1以上的地震次數已達36次，千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平時升高，因此特別發布「北海道、三陸外海後續地震注意情報」。

這項注意資訊的適用範圍涵蓋北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣，共計182個市町村。日本氣象廳表示，發生規模更大的地震之機率，處於比平時更高的狀態，但是也不代表一定會發生大地震。

日本氣象廳呼籲民眾做好隨時能夠避難的準備，例如備妥緊急避難包等等，由於目前正值冬季，避難時可能因積雪或路面結冰而延誤時間，這點也必須考慮在內。因此，日本氣象廳要求民眾再次確認避難場所與避難路線，固定家具，檢查糧食、飲用水、以及平時服用的藥物等防災物資是否齊全。

