「進入廠區放棄自由」 廣西公司標語惹議 公安協調後改成…

近日在廣西一家公司於門頭懸掛「進入廠區，請自覺放棄一切自由」的大字標語，引起網友熱議論。當內部工作人員被問到此事卻回應，「有什麽事情找公安去，吃飽了撐著是不是。」經當地派出所介入協調後，涉事公司已將上述標語撤下。

揚子晚報報導，近日有網友曝光，在廣西欽州一家公司於門頭內懸掛了「進入廠區，請自覺放棄一切自由」的標語。此事一經曝光便迅速引發網友廣泛關注，不少網友紛紛表示，該標語是在「限制人身自由」，屬於不良「企業文化」的表現。

該公司工作人員就此事表示 「這件事可以諮詢當地警方」。當媒體進一步追問詳情時，該工作人員卻回應稱：「不要網上有什麽事就找到我們，跟你有什麽關係，多此一舉，有什麽事情找公安去，吃飽了撐著是不是，幹點正事。

欽州港綜合執法局工作人員表示，他們原本只能要求企業進行整改，如今企業已主動撤掉標語，後續暫無需再采取其他措施。

據悉，這家工廠的背後主體是廣西恒逸新材料有限公司。根據恒逸石化發布的2025年半年報顯示，廣西恒逸新材料有限公司正是該上市公司的全資子公司。

從恒逸集團（恒逸石化的母公司）公眾號發布的文章中可以看到，文章開頭配用了一張工廠圖片，該圖片的拍攝角度、背景參照物與網友此前爆料的圖片幾乎一致，而圖片中門頭的大字標語已更換為：「安全第一，預防為主，綜合治理，全員參與」。

