進入後製的「世紀血案」題材爭議 製作單位認了.未取得林義雄授權 今正式道歉，願聆聽意見與指教

電影「世紀血案」殺青記者會1日在台北舉行，主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席。記者倪有純攝

電影「世紀血案」以「林宅血案」為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。製作單位發聲明致歉，承認未在第一時間登門請教，未來會主動說明，虛心聆聽任何意見與指教。

國片「世紀血案」取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及民進黨創黨元老林義雄一家，沒想到卻傳出未取得當事人及家屬授權。1980年2月28日時因美麗島事件遭羈押中的林義雄住家發生「林宅血案」，造成林家3死1重傷悲劇，至今真相未明。

製作單位費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒今天發出聯合聲明，強調林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

製作單位提及，台灣「林家血案」是許多人心中的重要歷史懸案，即便已過去45年，案情始終沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此也增添大量新的資訊，電影中才以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

稍早主演群包括楊小黎、李千娜、簡嫚書都發文致歉，製作單位強調，演員職責在於專業表演，對於在執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，「本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」

世紀血案取材林宅血案掀波 楊小黎李千娜簡嫚書致歉 最後製作單位強調本片的初衷是，「希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」

監察院於2023年2月通過「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等6項重大違失，糾正行政院等、要求繼續追查，報告並直指「國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解」。