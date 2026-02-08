進入林宅血案唯一記者 名嘴吳國棟憶現場淚流滿面

電影《世紀血案》演員楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。(記者潘少棠攝)

〔記者林南谷／台北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發社會關注，台灣觀光協會會長、資深媒體人簡余晏7日在臉書發文談及此事，意外讓唯一進入林宅血案現場、時任媒體工作者的電視名嘴吳國棟哽咽發聲。

簡余晏在發文表示，記得曾在義光教會(林宅血案事發現場)參加禮拜後，走到地下室，當時一位長輩告訴她，雙胞胎小妹妹就是在地下室樓梯口流血致死，「死時，她的嘴吧裡含著的糖還來不及化掉，慘死地下室樓梯下，至今還記得那個周日在樓梯下，久久難以忘記的地下室的光影。」她說，如果有心拍攝林宅血案，調過資料，至少有去過義光教會參與禮拜吧？！

簡余晏發文後，資深媒體人吳國棟在底下留言表示，現場不是這樣，「雙胞胎一個趴在地下室、一個是在通往逃生梯上，都是背後脊髓處刺一刀，而阿嬤是陳屍在大廳通往地下室的樓梯轉角，頸部割一刀、身上刺十幾刀。」

吳國棟分析，阿嬤可能是抵擋凶手追殺雙胞胎所以遭到如此殘酷毒手，「因為雙胞胎各中一刀，所以我當時推斷這是職業手法，刑警大隊長王鑽當場同意，現場只有他和我兩個人，我是唯一進入現場的記者，觀察很仔細；事後專案小組還要留下我的指紋，以免我碰觸到弄錯！」

吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事，「雙胞胎小小的身軀，讓我眼眶泛淚！」他報社退休後，寫了幾宗滅門血案的書，唯獨林宅血案無法寫，不忍心寫，現在看到徐梅鄰後代拿這案子拍戲真叫殘酷冷血，「那些年輕無知演員竟說不嚴重不恐怖，台灣轉型正義真是失敗啊！」

