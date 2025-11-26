進入第三人生後，就開始計畫單獨旅行吧！退休後愈多「第一次」，生命愈精彩





進入第三人生，不是用來每天緬懷過去的豐功偉業，也不是用來一直重複過著相同的生活。這時，我們一定要繼續前進，開始做一些以前想做沒做，或是從來沒有想過要做的事。你在此時的「第一次」愈多，你的第三人生就愈精彩。

文/施昇輝

請千萬不要好高鶩遠告訴自己：「我要來一個人生第一次開飛機的經驗。」或許還是有人做得到，但這個願望太不切實際。

你的第一次經驗，或許是別人每天都在做的事，例如我在上一篇文章提到，我有一個退休的董事長朋友，他和我分享了一個他第一次搭捷運就坐錯方向的糗事。

不要不相信有些人真的沒搭過捷運，這就是一個容易達成的第一次。

很多太太抱怨先生什麼生活技能都沒有，所有大小事都要依賴自己，但卻又一定要搭先生開的車才能出遠門，因為有些女性朋友縱然有駕照，卻不敢真的在馬路上開車。

凡事都會有第一次嘛！

我有一個好朋友的太太前陣子真的開車上路了，因為當年女兒高中夜自習完畢，而先生長年在大陸工作，所以她都是搭公車去接她，還被女兒嫌，這件事一直是她心頭的痛，現在她終於愛去哪裡就去哪裡了。

第一次獨自小旅行， 收穫滿滿人情味

我太太會開車，也敢開在馬路上，但她每次出外旅行，都要靠我安排食宿交通，也就受限必須配合我的時間。

去年她看到一篇「梨山幸福小巴」的報導，知道有這麼一條從豐原出發，繞經清境、合歡山，才到梨山，一天只有一班，而且必須在山上過夜，隔天才能下山的的6505客運路線，她居然隔天就一個人上路了。

這是我太太第一次一個人去長途旅行，非常興奮，我也很開心她可以自己打理一切。

她說：「反正都在台灣，又沒有語言不通的問題，怕什麼？」司機後來還幫她找到一間便宜舒適的民宿，讓她現在超懷念這趟充滿驚喜與人情味的旅程。

我太太的老家不在台北，當時她到天龍國來念書，居然發現很多天龍國民不會騎腳踏車。

不只是她覺得吃驚，我甚至認識一個男生，到了第三人生，才學會騎腳踏車。

還有一個女性作家朋友，即使先生是一個來自很多國民都以腳踏車代步的歐洲國家，甚至她也在那裏住了很多年，但她到了五十幾歲，還是不會騎腳踏車。

希望她能看到這篇文章，開始學騎腳踏車吧！然後可以在她廣受歡迎的專欄中寫下她第一次騎腳踏車的美好經驗。

累積越多「第一次」，代表快樂越大！

分享了這麼多別人第一次的經驗，那麼我在第三人生又有哪些第一次呢？

2006年，我第一次一個人單獨飛紐約去看王建民在洋基球場的比賽。2012年，我在尼泊爾第一次玩飛行傘，當然也是第一次自由翱翔天際，從天空鳥瞰壯麗的湖光山色。

同年底，我出了畢生的第一本書，自此開始了我的寫作與演講人生。

到目前為止，我已經出了10本書，而且即將在今年8月要出第11本書。2014年，和太太第一次搭遊輪遊地中海。

2015年，第一次嘗試去東京自助旅行。2018年，考上台藝大電影系碩士在職專班，在大學畢業35年後，第一次重回校園當學生。

今年，我正在撰寫第一本電影劇本，準備去參加年度優良電影劇本獎的甄選。

如果有幸被大導演相中而搬上銀幕，或許某一年可以第一次入圍、甚至拿到金馬獎最佳原創劇本獎！

最近最有趣的第一次經驗是，上個星期去上了第一堂的健身課，教練還是我自己的女兒。

我從小四體不勤，手腳魯鈍，完全沒有運動細胞，所以從來沒有動過去健身的念頭，而且還存在錯誤的成見，以為就是要去把自己練成肌肉猛男。

我女兒說，其實健身的重點是訓練肌力和肌耐力，避免我們老了容易跌倒，或是萬一跌倒，也不會造成重傷害。

第一次上課的內容，連健身都談不上，只能算是針對我近期深受五十肩之苦的復健療程。

做完後，真是通體舒暢，很多原本已經做不出來的動作，也有了明顯的成效。

或許之後會來寫我的第一本健身書喔！

