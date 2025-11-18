進入腸病毒流行期 中市出現腸病毒感染併發重症死亡病例

龍井區1個月大女嬰疑似腸病毒感染併發重症死亡病例，中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，17日經疾管署研判確診。（圖：衛生局提供）

依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒門急診就診人次於上周大於11,000人次，公告進入腸病毒流行期，而台中市衛生局11月11日接獲醫院通報龍井區1個月大女嬰疑似腸病毒感染併發重症死亡病例，經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，並於17日經疾管署研判確診，疫調發現，個案為本國籍低體重早產兒，出生1個月後，11月9日陸續出現食慾及活動力不佳等狀況，就醫後收治加護病房，雖經醫療團隊全力救治，病情仍快速變化，不幸於隔日病逝。

114年度全國累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，台中市累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，皆為伊科病毒11型，衛生局呼籲準媽媽提高警覺，如有發燒、腹瀉等症狀應儘速就醫，生產前14天內如果曾出現不適，務必主動告知產房醫護人員，並在日常生活中落實手部衛生與環境清潔消毒，以降低病毒傳播風險、守護新生兒健康。

衛生局表示，因應疾管署公告國內進入腸病毒流行期，經醫師診斷感染腸病毒時，應落實請假在家不上課、不收托至少7天，避免與其他幼童頻繁接觸及出入公共場所造成交叉感染；依據台中市腸病毒通報及停課、停托標準，清水區經疾管署公告為高風險行政區，故清水區托嬰中心或幼兒園，同一班級7日內有2名兒童感染腸病毒必須停課7日。另外，如果不是公告的行政區，則同一班級7日內有3名兒童感染腸病毒時，建議自主停課7日。提醒學前教托育機構，若未依規定通報及停課，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處3,000元至15,000元罰鍰。

衛生局局長曾梓展提醒，雖時序將進入冬季，但近期氣溫仍高，國內已進入腸病毒流行期，須注意社區腸病毒疫情風險，腸病毒傳染力強，大人、小孩都可能感染腸病毒，為避免腸病毒透過幼童頻繁互動傳播，而有疫情擴大或家庭群聚風險，呼籲民眾應落實「溼、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以肥皂正確勤洗手，並注意洗手5時機，接觸到公共場所、交通工具後，請立即洗手，家長返家後也請先洗手、沐浴及更換衣物後再接觸幼童；教托育機構與家長，定期以濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）消毒幼童常接觸的物品表面，以降低腸病毒交叉感染的風險。

衛生局呼籲，腸病毒感染通常症狀輕微，如喉嚨痛、發燒、嘔吐、腹瀉等，有些人可能會出現疲倦和無力，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，如出現不適症狀請儘速就醫，呼籲家長若發現家中嬰幼兒出現嗜睡、肌躍型抽搐（類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作）與持續嘔吐、活動力降低、肢體麻痺無力、呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆，應儘速前往台中市13家腸病毒責任醫院就醫治療，維護幼兒健康。（張文祿報導）