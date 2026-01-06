進出卡拉OK店人變多！ 原來暗藏天九牌賭場

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市江姓男子涉嫌以中壢區中原路1處卡拉OK店為掩護，經營天九牌職業賭場，5日晚間被中壢警分局破獲，逮回56歲江男、賭場員工、賭客共27人，查扣賭資約7萬元；至於卡拉OK店負責人59歲邱姓男子，也因涉嫌掩護賭場被送辦。

江男利用卡拉OK店掩護天九牌職業賭場，警方說，接獲民眾檢舉後，派員蒐證多日，發現卡拉OK店的出入人員明顯變多、變複雜，5日晚間8點多待賭客陸續抵達後，員警持破壞剪破門進入，讓賭客們全傻了眼，其中1名賭客情急之下甚至躲到廚房的冰箱與瓦斯桶後方，想要逃避警方查緝。

警方查扣賭資近7萬元與天九牌、骰子等賭具，並逮回28人，其中25人是賭客，將依違反社會秩序維護法裁處，江男、邱男與賭場員工何姓男子則因觸犯賭博罪被送辦。

