進出超商「擦肩撞到」！父子檔3PK1鬥毆 父被K到流鼻血

台南一名騎士準備進入超商，卻和另一名趙姓男子發生碰撞，雙方發生口角，趙姓男子急CALL家人助陣（圖／TVBS）

27號晚間，台南一名騎士準備進入超商，卻和迎面而來的另一名趙姓男子發生碰撞，雙方發生口角後，趙姓男子的弟弟和爸爸都到場支援，3對1就在門口打了起來，一路打進店內，最後警方到場，雙方互告傷害。

台南一名騎士準備進入超商，卻和另一名趙姓男子發生碰撞，雙方發生口角，趙姓男子急CALL家人助陣（圖／TVBS）

事件發生於27日晚間，地點是台南永康區的一家超商。當時陳姓騎士準備進入超商，與正要離開的趙姓男子發生碰撞，雙方隨即爆發口角。根據現場錄影可聽見雙方激烈爭吵，陳姓騎士表示：「他先走出來的，你莫名其妙，兇什麼啦。」而趙姓男子則回應：「怎樣啦，我怎樣，報警啦。」

廣告 廣告

騎士和趙姓男子在門口不小心碰撞，雙方起了口角後，趙姓男子的弟弟和爸爸都加入戰局，最後趙姓男子父親被扁到流鼻血（圖／TVBS）

雙方爭執越來越激烈，趙姓男子呼叫弟弟和父親到場助陣。趙姓父親一到場就展現強硬態度，嚇到周圍民眾。雙方持續互相挑釁，陳姓騎士不斷警告對方：「你再往前視為攻擊意圖，你推我喔。」然而局勢迅速失控，雙方爆發肢體衝突。

在警方抵達現場時，趙姓父親已經臉部掛彩且流鼻血。陳姓騎士向員警解釋：「他爸過來，就直接用恐嚇的眼神過來。」一名目擊民眾描述當時情況：「出來的時候，雙方去撞到，然後就開始吵架了，是看到外面吵的是3對1，有一個頸部有固定，然後有叫救護車。」

全案已依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。陳姓騎士聲稱自己是在正當防衛的情況下出手，因為被父子三人包圍且對方先推擠他，他曾明確警告對方不要靠近，最後才反射性出拳保護自己。目前警方正調閱監視器畫面，以釐清雙方究竟誰先動手，還原事件真相。

更多 TVBS 報導

持鐮刀闖超商砍人！30歲男「多次腿軟跌倒」未得逞 警趕抵制伏

小車禍變拳擊賽！ 2男理論變互毆 駕駛「持球棒」開戰

有貓膩？台南夜市攤商清晨自撞 他脫困竟拋生財工具跑了

大雪塞車沒在怕！男騎「山區法拉利」闖合歡山 觸法遭罰

