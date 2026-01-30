進出高捷叫你「洗襪子」？！ 超人力霸王迷秒懂

超人力霸王是今年高雄冬日遊樂園的主題IP，捷運進站出站開始強力播放。（圖／東森新聞）





高雄捷運的進出閘門，現在只要一用捷運卡，現在都會發出洗襪子的叫聲，民眾越聽越奇怪，幹嘛叫人洗襪子，不過喜歡超人力霸王的民眾秒懂，帶您揭密！因為這個洗襪子的聲音，是超人力霸王初代在飛行或發射光線會發出的經典呼喊聲，今年高雄冬日遊樂園主題ip就是超人力霸王，民眾說這樣宣傳太高招，會深深印在腦海裡。

捷運卡一逼，這什麼聲音，洗襪子有聽錯嗎，再聽一次。高雄捷運乘客：「洗襪子。」

高雄捷運乘客：「像那個洗襪子洗襪子，不知道聽不出來。」

高雄捷運乘客：「超人力霸王的叫聲OK，（會不會覺得很特別），還滿特別的，（這樣的行銷怎麼樣？）還不錯，還不錯可是聲音可以再大聲一點點。」

有人臉上滿是問號，到底什麼洗襪子啦，也有人一聽秒懂，因為這個聲音看過超人力霸王的都知道，シュワッチ是初代超人力霸王，在飛行或發射光線經典呼喊。

超人力霸王是今年高雄冬日遊樂園的主題IP，捷運進站出站開始強力播放，接下來2月3號開始到2月14號，高雄36處公有市場將會發放高雄市府馬年小紅包，正面一元硬幣旁也是超人力霸王，要傳達超人精神，還有還有小提燈今年同樣是超人力霸王，大大的頭，小小身體，兩顆像鹹蛋的黃眼睛，還沒開始發放，已經預估會超搶手。

高雄冬日遊樂園2月7日登場，陪大家過年，遊客來到高雄搭捷運，進出站先聽超人力霸王呼喊，感受超人力霸王佔據高雄市每個角落。

