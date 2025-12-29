進出高速公路匝環道 勿使用輔助駕駛系統

行經高速公路匝環道，手握方向盤。（圖：高公局提供）

▲行經高速公路匝環道，手握方向盤。（圖：高公局提供）

隨著近年汽車科技進步，新車大多已配備輔助駕駛系統（ADAS），也有越來越多國道事故案例與不當使用輔助駕駛系統有關。

高速公路局（下稱高公局）表示，目前台灣市售車輛輔助駕駛系統為等級零至二（SAE J3016 Level零至二），L2屬於「輔助駕駛」系統，不是自動駕駛，雖然具備主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）及車道置中（LFA）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化反應仍有相當侷限性，尤其高速公路匝環道線形變化較大，易導致系統對路況辨識失敗。

高公局指出，由於ADAS高度依賴雷達偵測及前置攝影機對車道標線識別，而匝環道曲率（彎度）往往超過多數L2系統設計極限；當彎道曲率過大時，將導致ADAS無法即時或正確辨識前方物件，LFA及LKA功能都會解除，駕駛員須介入操作，並手動進行方向修正。