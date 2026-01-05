進加油站遭連2撞！台東休旅車「對折成V型」成廢鐵 悲劇釀1死2傷

記者林意筑／台東報導

台9線南迴公路驚傳死亡車禍！今（5）日晚間7時許，71歲男子羅姓男子駕駛休旅車行經大武鄉路段時，先遭後方轎車追撞，導致休旅車被推撞至對向車道，隨後又被大貨車攔腰撞上，撞擊力道猛烈，休旅車體嚴重變形，幾乎對折成「V型」，羅男也因此受困車內，警消人員趕抵時發現他已無生命跡象，緊急將其送醫搶救仍不治，而另輛轎車上的2名女子也受傷送醫，該事故共造成1死2傷，至於事故詳情及肇事責任，有待警方進一步調查。

消防人員動用破壞器材撐開變形車體將受困駕駛救出。（圖／翻攝畫面）

經警方初步調查，羅男當時駕駛休旅車沿著台9線行駛，過程中疑似欲前往對向的加油站，於內線車道準備左轉駛入加油站時，遭後方另一轎車追撞，休旅車遭撞擊後瞬間失控衝到對向車道上，路過的大貨車見狀時緊急煞則，不過仍閃避不及攔腰撞上休旅車。

休旅車先被轎車追撞後又被大貨車攔腰撞及，導致車體嚴重變形，幾乎對折成「V型」，羅男因此受困車內，當場失去生命跡象，警消人員獲報趕抵使用破壞器材撐開變形車體將羅男救出，並將其送往大武衛生所進行搶救，但仍因傷重不治。據悉，追撞休旅車的轎車上共有3人，其中30歲、36歲2名女性受輕傷，同樣送至大武衛生所治療，暫無生命危險。詳細肇責及確切原因，待警方進一步調查釐清。

