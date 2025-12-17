進化版瘦瘦針「6大趨勢」不打針瘦更多？減重治病還能抗衰老？
俗稱瘦瘦針的GLP-1藥物，掀起全球減重革命，引爆名人瘋追，尤其進化版新一代瘦瘦針的研究進程與演化變革，令專家們感到振奮，2026年各家瘦瘦針藥廠戰爭甚至更趨於白熱化，全球都在密切觀察。
瘦瘦針副作用引發擔心？
除了馬斯克、琥碧戈柏等名人瘋追「瘦瘦針」，網紅「Joeman」因瘦瘦針揪出「復胖兇手」、劉亮佐分享打3種瘦瘦針心得、小禎（胡盈禎）暢談瘦瘦針需注意肌肉流失問題等，醫美從業醫師Jonathan則分享可能導致「視力突然模糊」，而減重名醫魏士航和許多醫師也喊話，可能出現會「減緩腸胃蠕動」等相關副作用。
GLP-1受體促效劑的減重藥物進入市場後，除了副作用引發關注，強效版瘦瘦針的出現，會如何為減重革命寫下新歷史，大家都在密切觀察，相關瘦瘦針產品目前包括週纖達（Wegovy）、胰妥讚（Ozempic）、猛健樂（Mounjaro）、替爾泊肽（Zepbound），除了減重，似乎還能降低心臟、肝臟、腎臟病等風險。
「瘦瘦針」6大趨勢
《經濟學人（The Economist）》指出GLP-1（glucagon-like peptide 1 agonists）減肥藥需求居高不下，全球此類藥物的支出預計還將繼續成長，2026年製藥公司的戰爭更將白熱化。相關6大趨勢也為減重世界帶來新變革：
趨勢1. 瘦瘦丸問世，不打針也能瘦？
首批口服GLP-1藥物問世：
推出週纖達、胰妥讚的諾和諾德（Novo Nordisk）丹麥藥廠的口服藥瘦瘦丸：服用1年，平均體重減輕16.6％。
打造猛健樂、替爾泊肽的美國禮來公司（Eli Lily）的口服瘦瘦丸：服用1年，平均體重減輕12.4％。
趨勢2. 新一代瘦瘦針效果更好？
禮來公司（Eli Lilly）的新候選藥物「瑞他魯肽」（retatrutide）引發關注。瑞他魯肽注射劑是一種「三重促效劑」，能活化3種參與體重控制的受體，被譽為減肥藥界的「哥吉拉」。二期臨床試驗中，受試者48週內體重減輕了24%。
另一家醫藥大廠諾和諾德則是推出新一代減肥藥CagriSema，結合胰妥讚和一種名為胰澱素（amylin）的分子類似物，具飽腹作用，在第3階段試驗具有1年23％的減重效果。
趨勢3. 不用每週打瘦瘦針？
美國公司安進（Amgen）開發名為MariTide的每月注射劑，患者不需每星期打一次針（具有1年20%的減重效果），相關結果仍需於第三期臨床試驗確認。
趨勢4. 減輕肌肉流失副作用？
禮來公司研發名為bimagrumab的抗體藥物，可與體內增加骨骼肌肌肉量的受體結合，以減輕使用GLP-1藥物引起的肌肉流失，藥物試驗於2026年持續進行。
趨勢5. 瘦瘦針更便宜？
《經濟學人》預測未來幾年，由政府資助的衛生系統可能會簽訂大規模採購協議，有利擴大藥物普及性。加上司美格魯肽肽（Semaglutide，主要用於治療2型糖尿病，商品名如Ozempic／胰妥讚）專利在2026年到期，學名藥製造商將能生產廉價仿製品，並在巴西、中國、印度等國擴大供應。特別的是，以司美格魯肽作為重要成分的GLP-1藥物，除了抗病與減重，還有抗老的潛力。
趨勢6. 具抗老長壽潛力？
GLP-1藥物不只能治療肥胖和第二型糖尿病，《Cell Metabolism》的研究更發現，這類藥物還具有「抗衰老效果」以及「對抗肌少症身體功能退化」的潛能（研究以小鼠為研究，未證實能延長壽命，身體即使變年輕，但尚未有數據證實小鼠真的活得比較久）。
此外，《自然》（Nature）指出，GLP-1藥物對於多種衰老相關慢性疾病有其益處，而「諾和諾德」與「禮來」兩家瘦瘦針大廠開始將藥物定位「對抗多種病理過程的預防性藥物」，這都讓瘦瘦針有潛力發展成為第1代「長壽藥物」。
「瘦瘦針」雖然延伸諸多令人意外的效果，醫界和許多專家還是呼籲「規律運動與睡眠」，仍是目前最有效免費的「健康抗老瘦身藥」，希望大家還是要依身體狀況，諮詢醫生後再使用更為安全。
