進化？樹枝擋椅墊無效 柴山獼猴蠻力硬扳開

有民眾目擊「猴子進化了」，直接把樹枝丟掉，接著開車廂，搜刮裡面的東西，讓他相當傻眼。（圖／東森新聞）





以往到高雄柴山，為了防猴子，很多騎士、也就是登山客會在椅墊放樹枝，結果竟有民眾目擊，猴子進化了，直接把樹枝丟掉，接著開車廂，搜刮裡面的東西，讓他相當傻眼。《EBC東森新聞》實際回到現場，也拍到有民眾一拿出塑膠袋，差點就被搶，還有什麼方法能防猴子？

拍攝民眾：「放樹枝也沒有用啊，喔喔喔。」

柴山登山步道前，民眾直擊，猴子進化了。拍攝民眾vs.民眾女兒：「打開了打開了，（厲害現行犯）。」

猴子扔掉樹枝，在機車車廂內翻找，把民眾的外套全翻出來。民眾女兒vs.拍攝民眾：「我要報警，哈哈，（這是小偷，小偷猴子）。」

廣告 廣告

《EBC東森新聞》實際回到現場，還能看到，很多機車一樣用樹枝當障礙物，有的還加綁繩索，但這有效嗎。登山客：「有啊，找有就放，防什麼猴子有障礙，牠就比較不會爬上來。」

登山客：「咬到椅墊壞掉換這塊，小北買一個來貼，我也是要來找棍子，找樹枝加減擋著。」

《EBC東森新聞》拍攝時，有猴子面露兇狠表情，瞪著記者，甚至還一度想搶民眾的東西。記者vs.登山客：「（好像要搶你的東西的樣子，牠有看到你的塑膠袋），對啊超可怕的，（牠會來搶喔），對啊好可怕喔，（你那個塑膠袋收好，食物不要露出來，要不然你只要塑膠袋拿出來，牠就會來搶了）。」

說起猴子，來登山的民眾，個個一肚子苦水。登山客：「牠會給你翻椅墊，牠每一台都掀，你如果沒鎖的，牠找到東西就全丟出來，我的椅墊曾經被牠咬壞，牠拿不起來就咬你的椅墊，咬到破好幾個洞，你只能換椅墊了，他放椅墊就是障礙物啊，不然他會爬在上面放便溺。」

登山客：「上次機車被拉兩次屎，氣死了。」

現場也看到猴子咬飲料瓶跟吃香蕉皮，為了防機車座墊被破壞，之前還有人放塑膠刺墊跟貓抓板，很多人就地取材會找樹枝放，但現在連樹枝可能都不管用了，猴子進化也讓登山民眾好苦惱，不知道還有什麼招與猴子對抗。

更多東森新聞報導

高雄知名排隊「土魠魚粥」無預警熄燈 老饕哀喊：又少一個美食

尾牙敬酒衝突！工程行老闆被廠商押走 警逮11人

高雄男突倒匝道 遭3車輾亡...1駕駛肇逃

