進口名車當畫布「畫免驚」280名額秒殺 小朋友開心塗鴉

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣潮州鎮公所，昨(1)日和今(2)日兩天舉辦活動，現場除了古董車聚集，還提供兩台「報廢進口車」給小朋友「盡情塗鴉」，名車被當畫布，280個名額一開放就被秒殺，主辦單位表示，因為之前有小朋友畫爸爸的車被修理，為了一圓孩子的夢，才在活動中想出這樣的點子。

拿著水性彩繪筆，小朋友們盡情塗鴉，但這不是圖畫紙，而是白色進口名車，logo上面被畫上一對兔子耳朵，引擎蓋也滿滿孩子們的圖畫創作，還有小朋友這樣畫，挑戰畫車子一圈不中斷，不過這樣發揮創意，隨興塗鴉，真的不會被爸媽打屁股嗎？

記者VS.小朋友說：「(弟弟你在畫什麼)，畫人啊。」記者VS.家長說：「回去不知道會不會畫，在家是沒得畫啦。」記者VS.小朋友說：「(畫這個會不會被罵)，不會。」

在這邊想怎麼塗就怎麼塗，屏東縣潮州鎮公所舉辦活動，現場除了聚集60多輛古董車、賽車讓車迷大飽眼福，還有準備兩輛報廢進口名車，讓小朋友「畫免驚」，活動昨日、今日兩天，280個名額一開放就被秒殺。

屏東縣潮州鎮公所主秘王建元說：「(舉辦)第三屆了，從去年開始用白色名車，讓小朋友體驗畫車車，平常老師給小朋友圖畫紙，叫他畫車車，是在圖畫紙上畫，結果小朋友畫錯了，畫他爸爸的車，就被修理了，為了圓小孩子的畫車車的夢，所以我們就提供兩部車，去年提供一部(車)而已，140個(參加)名額，因為供不應求，所以今年再增加一部。」

名車被當畫布，真的太奢侈，一旁看的家長也忍不住想加入，也提醒小朋友們，創作靈感記得留在現場，要是畫到別人或爸媽的車車，可能就「代誌大條」。

