進口商被控改肉品有效期限 法院認無積極證據判無罪

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）林姓進口商與4名主管被控竄改肉品有效期限標示。宜蘭地方法院近日審理認為，無積極證據顯示肉品過期或變質，依無罪推定原則，判決5人無罪。

台灣宜蘭地方檢察署在民國112年9月發布新聞稿說，林姓進口商在民國106年起因進口冷藏肉品滯銷或受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，涉嫌與4名主管竄改肉品有效期限標示，販售給145家餐飲公司，依加重詐欺罪等起訴。

但宜蘭地方法院近日判決指出，告訴人與證人於法院審理時表明，向林姓進口商購買的肉品並未發現品質出問題，也沒有消費者食用後反應肉品有問題，因此難以認定林姓進口商肉品有過期、變質情況。

宜蘭地院認為，此案因無積極證據認定或證明5名被告自民國106年4月至民國110年間，將何種過期肉品或商品，再製作不實有效期限的商品標記標籤後販售，也缺乏其他積極證據，依無罪推定原則，認定5名被告無罪。（編輯：林恕暉）1150114