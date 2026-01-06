進口埃及羅勒葉農藥殘留違規 5000公斤邊境攔截
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，這次有知名調味料業者從埃及進口的羅勒葉，被檢出農藥依芬寧殘留，違反不得檢出規定，共5000公斤遭邊境攔截，沒有流入市面。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共22項不合格產品，包括中國鮮藍莓、美國冷凍雞腿等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。
這次又有知名店家上榜，小磨坊國際貿易股份有限公司從埃及進口的羅勒葉，被檢出殘留農藥依芬寧0.21 ppm，共1批、5000公斤依規定退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，依據「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，目前同產地、同號列已累計5批不合格，因此整體邊境自民國114年12月2到今年2月5日期間採加強抽批，至於該名進口業者，則調整為逐批查驗。
此外，時值日本冬天草莓季，這一波共有6批分別由不同業者自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，共3383.12公斤必須退運或銷毀。
劉芳銘指出，食藥署統計近半年，國內受理日本的鮮草莓，報驗215批，其中12批不合格、佔5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。
小磨坊國際貿易股份有限公司在官網聲明表示，將依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，全力配合後續查核，並同步啟動內部追溯與原因調查，確保各項流程均符合法規及食品安全原則。（編輯：李亨山）1150106
其他人也在看
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 23
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 6
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 1
冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險
寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 4
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 20 小時前 ・ 1
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
毒嬰幼兒海苔流市面！醫揭鉛、鎘過量的影響
[NOWnews今日新聞]嬰幼兒海苔爆出重大食安問題！根據媒體報導，他們將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，且當中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。對此，小兒科醫師巫漢盟在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 5 天前 ・ 8
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2
男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊
許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止病就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
看似養生其實超傷身！高血壓患者「5種食物」千萬別碰 調味料也上榜
1、泡麵：一包鈉含量高達2000毫克以上，全部吃完，當天鈉含量直接爆表，如果真的想要吃，建議少喝湯。2、罐頭：蔭瓜100克鈉含量高達2836毫克，幼筍鈉含量有1450mg，番茄鯖魚鈉含量也有1070mg，建議淺嚐輒止，或改吃新鮮魚類、蔬菜。3、培根、香腸：高鹽、高飽和脂肪，會加重...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
一家5口3人領重大傷病卡！夫妻同抗癌 前醫藥記者：心裡的委屈，身體都知道
乳癌是台灣女性十大癌症之首，前醫藥記者廖雅欣曾經寫過各種癌症文，但怎麼也沒想到，有一天乳房腫瘤就找上門。所幸她從七年前就定期乳房篩檢，及時發現腫瘤，前後進行兩次切除手術搭配放療，擊退癌細胞威脅。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前 ・ 2