進口快遞預先委任3／1全面實施 關務署回應「通關癱瘓說」：已準備4年

財政部關務署今（29）日表示，為防杜民眾遭冒名報關，海關自110年12月起分階段逐步擴大實施個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任（下稱預先委任）措施，實施迄今已逾4年，各項配套措施與運作模式皆已趨於成熟。將於今（115）年3月1日起依法全面實施，以落實報關透明化並保障民眾權益。

近日有部分媒體報導「進口快遞貨物3/1全面實施預先委任制，承攬業憂空運通關癱瘓」一事，提及不能在法律、系統與配套尚未準備好的情況下，開始全面實施「預先委任」制度，對此作法恐增加空運通關體系癱瘓的風險。

對此，關務署今日發聲澄清，海關自110年12月起分階段逐步擴大實施個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任（下稱預先委任）措施，實施迄今已逾4年，期間海關進行多次宣導，多數業者及民眾均已熟悉相關作業模式，截至114年11月30日止，已有超過300萬民眾加入預先委任，報單採用預先委任比率已逾8成，全面實施之時機已成熟，才予修正入法。故決定於今（115）年3月1日起依法全面實施，以落實報關透明化並保障民眾權益。

關務署詳細說明，所謂「預先委任」是要求報關業者在貨物進口前，須先透過「EZ WAY易利委」APP將貨物資訊推播給收貨人，經民眾確認購買資訊並完成線上委任後，海關才會受理報關程序。此舉主要目的是為徹底杜絕不肖業者冒用民眾個資進行虛假報關，損害民眾信用與權益。目前多數報關業者已採取「境外確認後發貨」的作業模式，通關流程十分順暢，並非媒體所述貨到台灣才發送通知，亦不會造成空運通關癱瘓或倉容負荷不足等問題。

關於外界質疑「EZ WAY」APP收費機制恐導致全民買單，關務署澄清指出，該APP是關貿網路公司因應法規鬆綁而建置的加值服務系統，旨在協助業者與進口人完成線上委任。該項服務的收費對象為「報關業者」而非一般消費大眾，收費基準則是基於商業模式由業者雙方自行協調。因此，報導提及相關成本將由民眾承擔之說法與事實明顯不符，海關並未向使用APP的民眾收取任何費用。

此外，預先委任制度除了保護民眾個資，也有助於報關業者避免因缺乏委任授權而面臨高額行政裁罰，各界對推動此政策多持正面態度。海關強調，全面實施該制度已是既定方向，但為確保轉型過程平順，並傾聽部分業者對於實施細節及收費機制的建言，關務署已安排於2月5日邀集各大相關公會及關貿網路公司召開修法說明會，針對修法重點與配套措施進行深度溝通。

關務署最後重申，落實預先委任是精進快遞貨物通關環境的必要舉措，不僅能提升邊境管控效能，更能確保每筆進口紀錄皆經過當事人核可。未來將持續優化APP操作介面與行政流程，在維護通關順暢的前提下，全力保障國人網購進口權益。海關呼籲尚未加入預先委任的民眾儘速下載並完成註冊，共同建構安全透明的跨境電商購物環境。

