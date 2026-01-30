進口橄欖油混低價芥花油謀千萬暴利 2負責人80萬交保

台北市 / 綜合報導

您用的橄欖油，是純的嗎？台北有兩家公司為了降低成本，疑似從義大利進口少量橄欖油，再用便宜的芥花油混充，包裝上卻標示100%橄欖油，他們從2024年至今，已經賣了大約2萬箱，不法獲利1500萬，檢調帶回2名負責人及2名員工，訊後分別以80萬及20萬交保，台北市衛生局也依違反食安法標示不實規定，重罰400萬元。

走進倉庫工廠，橄欖油的瓶子瓶蓋堆滿地，仔細一看箱子上寫著，100%PURE橄欖油，不過這裡的衛生環境，隱隱透露一切不尋常。 號稱進口自義大利的，精緻橄欖油，標籤瓶子瓶蓋卻散裝在各處，更關鍵的是這個水龍頭，輕扭開關金黃色的油品順流而下，不過這不是什麼義大利進口橄欖油，而是黑心廠商調製的混裝油，調查局獲報台北市一間公司，為降低成本牟取暴利。

涉嫌從2024年起，從義大利進口少量橄欖油，再載運到新北市深坑區的倉庫，以每20公升橄欖油，攙雜約500公升的低價芥花油，再以簡陋機具設備自行混合後，分裝至貼有進口橄欖油的空桶，試圖魚目混珠，2年來不法獲利1500萬元。

實際在網路上搜尋品牌橄欖油，網站通路不是已售完就是被下架，因為北檢20號兵分6路搜索，相關公司.倉庫.負責人住居等，當場查封130箱芥花油混充橄欖油，以及相關機具設備等，檢方認為負責2間公司負責人，涉犯詐欺及違反食安法等罪嫌，2人各以80萬交保，另2名員工則以20萬交保。

農曆年前民眾烹飪置辦年菜，食用油需求量大，100%的橄欖油，價格比其他食用油貴不少，民眾為了健康多花錢選用，沒想到到頭來全是一場騙局，更別說食安問題影響深遠，檢調不敢大意，持續追查相關流向，食藥署也表示將研議訂定油品標示規定，維護消費者的權益與食品安全。

