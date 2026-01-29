進口橄欖油爆造假！融琦公司混充芥花油遭罰400萬，北市衛生局籲「這款油」停售停用

市售進口橄欖油再爆造假！融琦國際公司販售的「蒙特樂橄欖油」遭查出摻入芥花油，卻以不實標示誤導消費者買單。截至1月28日，涉案混充橄欖油已售出約2萬箱，不法獲利逾1500萬元。相關產品已全面下架，業者則遭裁處400萬元罰鍰。

市售橄欖油再爆食安疑雲。融琦國際有限公司近日遭查獲負責人自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後，源Ｏ公司負責人再購買便宜芥花油，以1:25比例混入芥花油，用空瓶重新分裝、加工貼上「原產地：義大利」、「100% pure橄欖油」等不實標示。

之後，再批發給餐廳食材批發商及手工皂材料行賣出，刻意誤導、欺騙不知情的消費者購買商品，從中賺取暴利。

融琦公司混充橄欖油，不法獲利1,500萬

本案起初由法務部調查局嘉義市調查站接獲民眾檢舉，指融琦公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。受理後報請台北地方檢察署指揮偵辦。

台北市衛生局表示，2026年1月20日配合北檢行動，會同嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市政府衛生局等單位組成專案小組，前往融琦公司位於新北市深坑區的製造場所稽查，並到該公司在台北市轄內的辦公地點搜索，並在當場查獲混充油品的設備與器具。

經調查，2024年迄今，兩名公司負責人共謀售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利高達1,500萬元。

目前已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽設備，責令業者將相關油品全面下架回收。

台北市衛生局啟動流向追查後，已通報17縣市衛生局查核、要求轄內下游業者停售，截至1月28日止，累積已下架3,202瓶產品，避免問題油品持續流通。另外，台北市衛生局已依《食安法》第28條及第45條標示不實規定，裁處融琦公司400萬元罰鍰。不過，衛生局也強調，由於本案另涉攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

不肖業者假冒、攙偽食品，違法將遭嚴懲

台北市衛生局與食藥署也重申，根據《食安法》第15條規定，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列攙偽或假冒產品，違者可依同法第49條規定，處7年以下有期徒刑，得併科8,000萬元以下罰金，並一律移送檢察機關偵辦，絕不寬貸。

另外，依《食安法》第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解等情形，違者可依同法第45條處4萬元以上，400萬元以下罰鍰。

食藥署研擬橄欖油標示新規，維護消費者權益

為避免犯罪情事重演，食藥署已著手蒐集國際規範，研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定。未來市售橄欖油品名，應依國家標準（CNS）的用語、定義及分級進行標示。

食藥署後續也將邀集專家學者研商、與利害關係者溝通，以維護消費者權益、確保食品安全為前提，補上現行制度缺口，提升市場透明度。

最後，台北市衛生局提醒，若有業者向融琦公司進貨「蒙特樂橄欖油100%PURE （規格：2L）」，應立即主動停售、停止使用，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。

資料來源：食藥署北區管理中心、台北市政府衛生局

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章