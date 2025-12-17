進口水泥低價傾銷 業者示警︰外國過剩產能傾倒台灣

〔記者楊雅民／台北報導〕越南、印尼、日本等國的進口水泥正以超低價惡意傾銷台灣，台泥(1101)董事長張安平示警，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，將讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地。

根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國的進口水泥，超低出口售價顯示明顯的惡意傾銷行為，以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸3800元，出口到台灣的價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。

同樣，來自印尼的水泥熟料，在印尼國內的正常售價為每噸1200元，但出口到台灣的價格僅680元，比當地價格便宜520元，幾乎是半價。

另外，政府於今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望能夠遏制進口水泥的惡性傾銷，但結果卻顯示，進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500~700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價差又進一步擴大。

張安平認為，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來，他呼籲「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」

張安平並指出，傾銷在世界貿易法WTO中有清楚定義，是不公平的競爭而且是不被允許的。

另一個重點是相對稅率，目前台灣對進口水泥還是維持「零關稅」毫無對等可言，這對台灣本土產業來說，不只沒有保護，更非公平，「台泥不尋求對單一企業的特殊保護，而是希望爭取一個公平的競爭環境。」

