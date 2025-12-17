進口水泥傾銷引環境部長關注 張安平：別讓台灣淪為外國過剩產能傾銷地

台泥日前法說會提到，在台灣市場推動低碳水泥不容易。

環球水泥日前提到，將不再向台泥採購水泥原料，明年起全數改為海外進口，讓台灣水泥業近來默默進行的土洋之爭推向檯面。環境部長彭啓明提到，將要求針對查驗進口水泥的認證機構，確認進口水泥碳足跡驗證，至少要與台灣同一規範，台泥董事長張安平表示，不要讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地。

彭啓明表示，台版的碳邊境調整機制明年啟動，列管的水泥產品有6項，希望水泥業能符合低碳與循環精神。目前進口水泥碳足跡不清與申報的查驗證量很大、也很簡略，所以會要求環境部的查驗機制，讓東南亞等查驗證機構與台灣有相同標準。

廣告 廣告

彭啓明表示，鼓勵國內水泥業者多生產低碳水泥，低碳與再生環保是我們的目標，大家減少國外水泥進口量，也確保台灣業者可以多生產低碳水泥。

張安平表示，台泥全力支持政府提出的減少進口水泥政策，傾銷在WTO中有清楚定義，不公平的競爭是不被允許的，目前台灣對進口水泥還是維持「零關稅」，這對台灣本土產業來說，不只沒有保護，更非公平。

據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國的進口水泥，以2024年下半年至2025年上半年為例，日本水泥在其國內的正常售價為每噸3,800元，出口到台灣為1,400元；印尼的水泥熟料，在其國內為每噸1,200元，出口到台灣的價格僅680元。

特別的是，政府於今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，據海關資料，越南水泥到岸價格反而因此降價15%，熟料價格下降22%，印尼的也跟進降價5%。

張安平表示，建議政府落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合，並確認其碳足跡的計算標準，要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。

不過也有進口建材業者表示，不是每種進口的產品都是高碳排，台灣業者也是會選擇品質優良的產品，不該一竿子打翻所有人的船，且歐盟碳邊境調整機制（CBAM）延期，就是因為這制度很難實施。

更多鏡週刊報導

隱形冠軍不想隱形了！ 華新麗華推不銹鋼新品牌進軍AI領域打國際盃

要換電腦要快！華碩、宏碁皆表態 明年產品漲定了

見證台灣產業6年動盪 彭双浪有感而發3個見識與3個感謝