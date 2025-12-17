進口水泥傾銷 台泥盼不要只顧半導體跟AI

▲台泥董事長張安平。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 進口水泥與碳費收費爭議近期引發各界關注。台泥董事長張安平今（17）日指出，認同環境部說法「盡量減少使用進口水泥」，這不僅是減碳而是台灣基礎工業生存的底氣；呼籲政府考量整體國內工業，不是只看半導體跟AI，其他產業不要了。

環泥日前表示停止向台泥採購，並改由日本、印尼、越南等地進口，台泥感嘆碳有價不被支持，也向政府喊話碳費制度不公，傷害減碳的本土業者，恐釀淨零轉型路徑上最大的挫敗。環境部長彭啟明15日回應，進口水泥碳足跡可能更高，環境部會要求進口水泥的碳足跡與碳排放量查驗得更嚴謹，至少符合台灣規範，也盼業者減少依賴國外水泥。

張安平指出，台灣對進口水泥仍維持「零關稅」，對台灣本土產業不只沒有保護，更非公平。台灣水泥產業若貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來。

張安平呼籲政府落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合，並確認其碳足跡的計算標準，要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。



進口水泥碳足跡認證上，張安平表示，日本與印尼亦要求進口水泥取得當國認證，部分東南亞大廠採用Net（淨排放） 計算美化數字，而台灣本土業者是用國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的Gross

張安平強調，不是要特殊保護，而是有公平競爭環境；台泥不僅是建材生產，更是城市淨化角色，這是進口水泥業者無法負擔的環境責任。

