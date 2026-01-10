進口牡蠣「冒充國產」！2年抓到16件違規 秘密客出動揪不法

記者柯美儀／台北報導

2年查獲16件進口牡蠣冒充國貨。（示意圖／資料照）

國產牡蠣鮮美、氣味佳，不少國人都愛吃，不過，近2年卻有進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」販售。對此，農業部成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」跨部合作，透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，避免不肖業者以國外低價牡蠣混充國產牡蠣販售高價牟利。

2年抽檢出16件違規

漁業署指出，台灣牡蠣產地集中在嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖、金門，因其味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利。統計資料顯示，自112年12月起至114年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，鑑定結果有16件為境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦，分別處以新台幣20萬元、10萬元罰金及處有期徒刑4個月。

跨部門推動溯源管理

行政院食品安全辦公室召集農業部、衛福部及法務部成立跨部工作小組，推動溯源管理，強化正確標示及執行市場端混充稽查，並採用農業部水產試驗所112年開發且經衛生福利部審議公告的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，判別國產牡蠣及境外牡蠣。

買牡蠣看「三章一Q」辨真偽。（圖／取自漁業署官網）

漁業署說明，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，也從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四面向，進行提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等工作，力求維持我國牡蠣的良好品質。

QR Code輕鬆查產地

目前農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並已於113年10月將販運商納入溯源管理，市面上已具有產銷履歷或生產追溯條碼(QR Code)的牡蠣產品。民眾可多多選購優質國產牡蠣。

具有產銷履歷或生產追溯條碼(QR Code)的牡蠣產品。（圖／取自漁業署官網）

政府秘密客出動 遏止牡蠣混充的詐騙行為

漁業署呼籲，因政府已開發「牡蠣多重元素檢驗方法」及「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」鑑定技術，並透由跨部組成秘密客至市場採樣鑑定，業者切勿以身試法混充國產牡蠣；民眾如有發現疑似洗產地或標示不實的情事，也可向各衛生單位及檢調單位檢舉，共同維護牡蠣產業秩序與食品安全。

