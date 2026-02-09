進口空運玫瑰戀愛必勝 線上點燈月老牽起姻緣

2月14日是屬於情人的節日，在這一天獻上一份愛的禮物絕對能為感情加溫。統一企業集團旗下通路開賣進口空運玫瑰花，送上鮮花讓阿娜答心花怒放；PChome 24h購物針對不同情況提出送禮指南；新光三越主打「金馬卡利High」最高回饋7%刷卡金；宏匯廣場強打滿千送百好康並端出專屬套餐，讓小倆口歡歡喜喜度過佳節。

統一集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho、統一精工等關係企業品牌，以「純粹而經典的愛」為概念，設計2026年西洋情人節精緻花盒，備妥逾7萬支「進口空運玫瑰花」，於2月12日至2月14日在7-ELEVEN指定門市浪漫上架。

廣告 廣告

進口玫瑰花單支售價199元，購買可享巧克力禮盒7.5折至85折的加價購優惠。OPENPOINT行動隨時取於2月9日至2月14日同步展開情人節活動，包括好時經典可可、冰淇淋紅茶、黑糖珍珠撞奶等CITY飲品，大聲說愛分享轉贈一起甜蜜蜜。

PChome 24h購物打造精準送禮指南，像是為單身貴族祈求脫單的線上點燈「鹿港天后宮幸福點燈-月老姻緣簿」，可以保佑姻緣順利、婚姻美滿；處於曖昧期的準戀人，即日起至2月14日於「浪漫情人節」巧克力專區選購指定品，滿2,888元登記最高送500元；若是感情穩定的愛侶，購入樂高指定品滿3,999元贈樂高心型禮盒，訂購特定商品單筆滿額最高登記送400P幣。

新光三越即日起至2月25日力推刷卡回饋「金馬卡利High」，會員持11大指定銀行信用卡消費，累計刷1萬元即贈4%、5%、6% skm points，使用skm pay任一單筆交易滿3,000元再加碼1%，最高回饋率為7%。會員在2月22日前持skm pay搭配指定銀行信用卡，於名品/家用/法雅客/[i]Store當日當店購物金額達到門檻，再送千點skm points。

宏匯廣場針對不同類型的情侶，一站集結最合適的禮物選項，從質感輕珠寶，到科技感十足的潮流配件應有盡有，館內餐廳同步端出情人節限定共享套餐。即日起至2月22日全館累計消費滿3,000元回饋200元；2月23日至3月4日還有平日購物小確幸，週一至週四單筆結帳滿2,000元贈100元；即日起至2月13日買名品/大家電單筆交易達1萬元可獲1,000元，2月14日至2月22日則接力回饋500元。

原文出處

延伸閱讀