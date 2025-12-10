進口紅豆「洗產地」重創萬丹收購價 種子卻漲翻每斤飆88元

屏東萬丹紅豆將於明年1月收成，產量預估比今年增加1至2成，為此，縣議員許展維與立委徐富癸攜手辦講習，鼓勵農友加入產銷履歷的行列，以確保通路與收益。（謝佳潾攝）

近年屏東萬丹紅豆受極端氣候影響，產量銳減，但賣價卻不增反跌，民進黨籍縣議員許展維認為與「進口紅豆洗產地」有關，加上明年1月又將進入紅豆採收期，預估產量可能增1至2成，為此，許10日與同黨立委徐富癸攜手中央6機關辦講習，呼籲紅豆農加入產銷履歷，讓通路與收益更有保障。

屏東萬丹紅豆將於明年1月收成，產量預估比今年增加1至2成，為此，縣議員許展維與立委徐富癸攜手辦講習，鼓勵農友加入產銷履歷的行列，以確保通路與收益。（謝佳潾攝）

許展維指出，全國紅豆種植面積約5500公頃，屏東縣占近4000公頃，當中有一半在萬丹鄉，因此萬丹紅豆聞名全台，而近年受極端氣候影響產量銳減，但在內需市場供不應求的狀況下、卻出現收購價不增反跌的詭異現象，去年紅豆開盤價1斤70元，隨後直直落，他發現與「進口紅豆洗產地」有關。

許展維說，從北到南各大量販店的紅豆商品幾乎都標榜「萬丹」，但實際上哪來這麼多萬丹紅豆，可想而知魚目混珠機率大，多年前他才踢爆某知名品牌出的「萬丹紅豆水」也是在洗產地，業者是從中國大陸進口紅豆殼製成產品，與萬丹紅豆一點關係也沒有。

許展維進一步表示，由於近年紅豆欠收，所以冷凍庫的存貨也不多，換言之，庫存要做隔年育種用的紅豆非常少，進而導致今年紅豆種子價飆高至每斤88元，以往每斤才約40元，種植成本倍增、但收購價跌，紅豆農真的很辛苦。

他強調，紅豆將於明年1月收成，而以目前種植狀況好轉來看，明年產量應該會比今年增加1至2成，為此，他與徐富癸攜手辦講習、鼓勵農友加入產銷履歷的行列，以確保通路與收益，目前萬丹有產銷履歷的紅豆田不到500公頃，還需要相關單位大力推動，農友有產銷履歷就能直接面對消費者，不用再擔心盤商影響賣價。

徐富癸表示，為確保紅豆農收益，一次邀集農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場、關務署、海巡署及屏東縣政府農業處與會，讓農民同時掌握產地管理、檢疫規範、邊境查驗及出口流程等完整資訊，也再次向農友呼籲產銷履歷的重要性，他將持續協助產地提升整體競爭力，讓「安全、可溯源的屏東紅豆」成為品牌。

種植8分地的陳姓紅豆農表示，現在風災不斷、市場又變化萬千，確實想要加入產銷履歷的行列，至少會有補助、也比較有保障。

