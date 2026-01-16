進口美製車關稅未明朗 代理商先拚零關稅接單搶商機

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅降至15%且不疊加MFN，而進口美製車關稅議題，將在數週後簽署台美對等貿易協議時公布。汽車代理商寶嘉聯合執行董事吳睿弘今天下午表示，對於進口車在港庫存，「車商會耐心再等一下」，等待進口車關稅內容明朗。

為搶占台灣車市商機，2025年底已有代理商先採取零關稅基準銷售進口車。吳睿弘指出，去年底開始，寶嘉聯合代理的美國品牌Jeep部分車款，就以進口零關稅基準定價與接單。

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原本最惠國待遇（MFN）稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

至於台灣進口美製車關稅稅率等開放市場議題，行政院副院長鄭麗君今天上午表示，將在與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時，會完整向外界報告。

外界關注進口車於保稅區在港庫存現況，吳睿弘接受記者電訪分析，「車商應該還會再等幾個禮拜」，預期數週後台美關稅協議細節正式公布，進口車關稅內容可明朗，「車商會耐心再等一下」。

吳睿弘指出，目前停放在台北港或是台中港口的進口車，多是高單價車款，庫存在港口保稅區室內，數量不多。因應關稅變數，2025年4月起車商逐步消化庫存，後續也調整進口數量。

整體來看，吳睿弘表示，目前仍有新車庫存在港口保稅區，主要受2025年台灣車市銷售不如預期、消費者觀望、以及車商對新車需求評估變化等因素影響，進口車關稅因素影響程度較低。

不過吳睿弘提醒，若台美雙方政府簽署關稅貿易協議後，送交立法院審議的後續進展，也會牽動在港進口車的領車速度。因為台美關稅貿易協議要能真正落實，才能提升台灣傳統產業出口競爭力及內需市場消費動能，進一步帶動國內汽車消費市場買氣。（編輯：張良知）1150116