進口自用舊汽車估價簡化 明年起上路

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為簡化旅客攜回自用舊汽車核估作業，財政部關務署12月2日修正「進口舊汽車核估作業要點」，增訂旅客因留學、公務或工作而攜回的自用舊汽車可提供原購車價格證明，適用折舊表核定完稅價格，並自2026年1月1日施行，簡化作業程序，維護納稅人權益。

關務署說明，現行旅客攜回的國外自用舊汽車，由進口地海關就實到貨物認定型式(MODEL YEAR)及配備等，依序採用交易價格法、同樣貨物交易價格法、類似貨物交易價格法、國內銷售價格法、計算價格法及合理方法(關稅法第29條至第35條)核估完稅價格。上述核估作業程序較為複雜，旅客不易理解，且不易預估其應繳納的進口稅費。

為簡化核估作業，民眾可清楚瞭解其應繳納的進口稅費，並避免徵納雙方爭議，於作業要點第8點增訂，旅客因留學、公務或工作，而於國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上的本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得直接依折舊表計算折舊率，並核定完稅價格。

