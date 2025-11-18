進口萵苣驗出芬普尼超標！9680公斤退運或銷毀

一批從馬來西亞進口、重達近10噸的結球萵苣，被驗出農藥「芬普尼」殘留量遠超過標準。（示意圖／PhotoAC）





衛福部食品藥物管理署今（18）日公布最新邊境查驗不合格品項，共計10項輸入食品亮紅燈。其中一批從馬來西亞進口、重達近10噸的結球萵苣，被驗出農藥「芬普尼」殘留量遠超過標準，整批產品都將被退運或銷毀。食藥署將針對屢次違規的業者已啟動更嚴格的「逐批查驗」，並針對部分高風險品項提升抽驗比率，以確保國人食安。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，此次邊境查驗中，最嚴重的違規案件為「全球合作開發股份有限公司」自馬來西亞進口的一批結球萵苣。經檢驗，其農藥芬普尼（Fipronil）殘留量達 0.003 ppm，超過法規容許值 0.001 ppm，屬嚴重超標。

由於該業者在半年內第二次出現相同品項不合格紀錄，食藥署已依規定將其邊境查驗措施由一般抽批，升級為最嚴格的「逐批查驗」，也就是每批貨都必須通過檢驗才能進口通關。本批重量高達 9680公斤的萵苣，已全數於邊境被要求退運或銷毀。

劉芳銘說明，近期芬普尼雞蛋引發民眾恐慌，依法不得使用於蛋雞，但芬普尼是一種廣效殺蟲劑，可使用於部分蔬果防治害蟲。其在食品中的殘留量受到嚴格限制，若長期攝取超標殘留，可能對健康造成風險，此次萵苣的殘留數值已顯著超出安全範圍。

此次不合格名單包括緬甸黑芝麻、菲律賓冷凍章魚、中國紙盤、印尼仙草、越南新鮮高麗菜等，亦含一批由「好食國際有限公司」自日本輸入的百年醬油老牌「大字牌」產品。檢驗結果顯示，其中防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明含量達 0.02 g/kg，為法規允許最大值 0.01 g/kg 的兩倍，違規產品重達 8.1 公斤，已被要求全數退運或銷毀。

統計今年 5月10日至11月10日，食藥署共受理 1161 批日本產醬油報驗，其中3 批不合格，不合格率約 0.3%。鑒於違規原因皆涉及防腐劑超標，食藥署宣布自11月18日至12月17日期間，針對日本進口醬油實施20%至50%的加強抽批查驗。

此外，國內知名蜂產品業者「蜂之鄉」自中國大陸輸入的一批速凍葡萄，檢出農藥祿芬隆與依滅列各 0.02 ppm，超過法規上限 0.01 ppm。主管機關已要求該批 4748 公斤產品退運或銷毀，並將其後續進口調整為加強抽批查驗（20%–50%）。

一批加拿大進口的綜合維生素液體飲料也被列為本次不合格名單，劉芳銘表示，該產品由「祐美有限公司」報驗，檢出防腐劑己二烯酸含量達 1.6g/kg，且因其為噴霧型態，並不在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」允許使用的食品類別，因此屬違規品項。這批共 4.32 公斤的產品已被要求在邊境全數退運或銷毀。

