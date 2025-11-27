進口豪華轎車貼牌上路 警鷹眼攔停開出4張罰單扣車

cnews204251127a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市白河警分局員警，日前在白河與東山交界的著名景點，崁頂福安宮聯外道路，執行深夜交通稽查及防竊勤務。白河警分局表示，約凌晨1時左右，員警眼尖發現1輛進口旗艦型黑色改裝轎車，雖然車牌登記資料與實車廠牌款式車色均符合，但特徵明顯不符，立即攔停稽查。警方進一步比對查核資料，發現這輛進口轎車的原始牌照，仍在監理單位執行吊扣中。除依法開出4張罰單，也當場禁止行駛並卸繳車牌，扣車代保管。

警方表示，員警比對查核資料發現，這輛黑色轎車的原始牌照，仍在監理單位執行吊扣中。當場依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款及第6款「車牌供他車使用、牌照吊扣期間致無牌照而使用他車號牌行駛」，以及第3項「非汽車所有人之駕駛人駕駛第1項第6至10款之車輛」等，逐一舉發共4張罰單，同時當場禁止行駛並卸繳車牌。

白河警分局表示，雖然已是深夜，交通警察大隊仍派遣全吊式拖車，翻山越嶺小心翼翼，將違規車輛安全移置警察局新營保管場。後續將移由監理單位裁罰；至於交通違規罰鍰，初估將高達8萬6400元。

白河警分局長陳志埕提醒，每輛汽（機）車均有專屬「身分」，除了合法領用車牌、按時投保強制險才可上路外，若牌照經監理單位處分吊銷、吊扣或註銷，即意味車輛未經重新領牌程序，不得再行駛道路；強行上路經警察機關查獲者，不僅面臨當場無車可用及高額罰鍰等窘境，財稅機關後續會再依使用牌照稅法調查，對車主或駕駛行為人追徵補稅，最重處以應納稅額2倍罰鍰。

照片來源：台南市警方提供

