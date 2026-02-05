進口越南、斯里蘭卡處女救少子化？南韓地方官發言惹怒眾人，一文看懂首爾超低生育率隱患

少子化，在過去十多年以來，一直是東亞諸國最無解的社會議題，無論政府透過再多獎勵或補貼，似乎依舊難以挽救不斷下探的出生人口趨勢。然而，同樣深受高齡化和少子化之苦的南韓，近日卻有地方官公然提出「驚人解決方案」，讓他面臨全國民眾的嚴厲撻伐。

《朝鮮日報》報導，南韓全羅南道4日一場討論行政區合併的會議上，出席並起身發言的珍島郡守金希洙（Kim Hee-soo，音譯），似乎忘記現場正在進行全國直播，竟公開提議、希望政府允許透過「進口斯里蘭卡與越南處女」，嫁給農村單身漢當老婆，以此解決韓國潛藏的人口危機。

此一誇張言論一出口，隨即遭到現場與會者痛批，質疑金希洙根本將女性、當作補充人口的「資源」而非人類，當相關影音隨直播傳遍網路社群，更是引發南韓人權團體與政壇集體撻伐。

這位地方官在提問環節期間表示，地方政府難以獨立解決人口流失問題，要求更高層級或首爾中央，將應對對策「法制化」。他直言，「全國89個人口減少地區當中，20%就位於全羅南道。如果真的沒辦法解決，就該採取『特別對策』，例如像進口斯里蘭卡或越南等國的年輕處女，讓農村單身漢結婚。」

因為看在金希洙眼中，假如這些鄉村地區，連人口都消失不見，政府整天只喊著救產業、又有什麼用？

身穿傳統韓服出席畢業典禮，向老師行大禮的南韓女高中生。（美聯社）

針對金希洙所謂的「進口女性論」，光州市長姜琪正（Kang Ki-jung）隨即表示強烈反對。姜琪正指出，這觀點很顯然是錯誤的方向，解決之道不應利用外國人婚姻或補助，而是應遵循地域成長計畫，只有讓更多產業進駐地方，創造就業機會和帶動經濟發展，出生率與人口才有可能自然增加。

現場還有其他與會者反駁，抨擊金希洙的發言非常「粗鄙」，即使出於對下轄地區感到焦慮，也不該將外國女性當成「進口商品」，甚至還點名特定國家，缺乏多元文化、人權與性別意識。

全球最嚴重的少子化危機

從實際數據來看，南韓總生育率歷年變化，2018年每名女性生育數為0.98，一路下降到2023年的0.72，而到了2024年依舊沒有好轉，持續下降至0.75。人口專家警告，假如這個趨勢不變，南韓現有的5000萬人口很可能在60年內呈現腰斬。

2025年3月1日，南韓民眾在首爾舉行的三一獨立運動紀念日典禮上為國家歡呼，此次活動紀念1919年反對日本統治的平民起義。（美聯社）

此外，前文提及的背景，還有另一個危機，那就是南韓國內經濟、就業、求學機會高度集中首爾，導致青年人口持續湧入首都圈，農村與中小城市加速空洞化，形成愈來愈多「地方行政區消失」危機。

南韓政府已嘗試多項政策挽救，像是2025年底開始試辦「農村基本所得」，向那些人口少於5萬的10個地區居民，為期兩年、每月發放15萬韓元（約新台幣3246元）代金券作為補貼。然而，人口回流成效非常有限。

相對之下，外籍人口成為少數人口成長的來源。官方數據顯示，2025年新歸化公民共1萬1344人，主要來源國包含：中國56.5%、越南23.4%、菲律賓3.1%、泰國2.2%。

人權團體要求公開道歉

韓國女性人權中心5日發表聲明，強烈要求金希洙公開道歉。其聲明強調，這番言論、無疑是將女性移民視為解決地區人口問題的『緩衝資源』，顯露結構性的歧視心態。這些女性移民，是獨立的市民，而非國家政策的工具。」

