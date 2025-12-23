進口車商申退新購小型汽機車貨物稅 關港貿單一窗口方便快速

關務署提供

▲關務署提供

財政部關務署為便捷進口車商申請退還購買新小型汽機車貨物稅及查詢案件進度，已於關港貿單一窗口提供線上申請及查詢作業之一站式服務，歡迎多加利用。

關務署二十三日表示，依財政部與經濟部會銜修正發布「購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，民眾購買汽缸排氣量二千cc以下小客車及一百五十cc以下機車，在一一四年九月七日以後完成新領牌照登記，可分別享減徵退還新車貨物稅新臺幣五萬元及二千元優惠。請於公路監理機關核發新領牌照登記書之次日起六個月內，透過進口車商向原進口地海關申請退還貨物稅。

進口車商使用工商憑證登入「關港貿單一窗口」於線上提出申請者，得免附紙本文件；進口車商及車主亦可登入關港貿單一窗口隨時查詢案件最新進度，方便又快速。關務署呼籲，進口車商可多加利用線上申辦，節省紙本遞件成本，並加速退稅。