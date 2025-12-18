進口車商門市「巨型招牌突掉落」 9部汽機車慘遭砸

高雄市 / 綜合報導

高雄市鳳山區武慶路，一家進口車商門市的巨型招牌，今(18)日接近中午，突然掉落，砸中9部汽機車，還好沒有砸到人。

透過畫面可以看到，進口車商門市的招牌，整塊掉落，現場一團亂，這巨型招牌，大概有30米寬，整塊掉下來，直接砸中下方停放的9部汽機車，其中6部汽車被砸損，還好沒有人受到波及，根據了解，這邊停放汽機車的區域，都是內部員工的停放區，或是停放展示車，沒有一般車輛，但為什麼招牌會掉下來，店家十分低調，沒有對外說明，警方則表示，沒有接獲店家通報，將會派員了解。

