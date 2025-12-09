進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。
尚鵬去年3月才風光啟用斥資4億元、占地逾800坪的內湖旗艦點，為SKODA在亞洲（不含中國大陸）最大據點，然時隔不到二年卻決定退場，成為義美集團汽車事業版圖縮減首例。
SKODA及尚鵬至截稿前皆未能證實此一資訊，但據悉，品牌端近日將發布相關資訊通知車主。
車界人士分析，這一波經銷商「棄守潮」並非個案，而是反映當前進口車市結構性的困境。隨著進口車庫存堆滿台北港、逾3萬輛積壓未消化情況下，新年式車款又將抵台，母廠與總代理承壓加劇，往往透過強勢手段將壓力轉嫁給經銷商，但買氣無法有效提振，「經銷商愈賣愈虧」，退場成為不得不的選項。
一位經銷商老闆私下感嘆，在銷售目標難達標、庫存水位高漲，及原廠要求升級據點、加碼促銷，導致獲利遭壓縮的多重壓力下，經銷商與母廠的關係日益緊張。某汽車經銷商老闆坦言，「賺錢的生意沒人想退，但為配合母廠的高成長目標，若要經銷商持續放血割肉，也只能無奈放棄。」
今年以來汽車經銷商震動接二連三，即使背後站著大型集團，仍難扛住理想目標與市場現實的拉扯。
裕隆集團匯豐汽車旗下豐舜汽車，在第一季末終止福斯（Volkswagen）汽車經銷，對比接下來爆發美國對等關稅風暴，被車業人士評論為「跑得快」；裕隆日產最大經銷商誠隆汽車，也在股東意見分歧下於8月退出。
包括本田（HONDA）、富豪（VOLVO）、福斯等汽車品牌，也陸續傳出母廠與經銷商在銷售目標或投資計畫上難達共識，甚至有品牌高階主管因此去職以平息經銷商不滿。
儘管品牌分手的故事各有不同，但大前提都是「市道不好生意難做」，這股從國產到進口、從平價到豪華品牌的經銷版圖變動，正預示著傳統汽車經銷模式在寒冬中面臨嚴峻挑戰。（工商時報/陳慜蔚）
※本文授權自工商時報，原文：「賣越多虧越多」！尚鵬年底分手SKODA ...進口車庫存堆滿台北港 經銷商恐走到拐點？
