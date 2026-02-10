進口車關稅將調降? 經濟部召集各大車廠閉門座談 勞動部長洪申翰也來了

龔明鑫部長主持「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」。廖瑞祥攝



外傳台美對等貿易協定拚春節前完成簽署，其中調降美製進口車關稅、貨物稅等貿易障礙議題浮上檯面，政府持續與相關產業溝通，經濟部今(2/10)下午召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫親自主持，邀集車輛公會與9家本土車廠，勞動部長洪申翰也親自與會，預料會談內容將觸及汽車供應鏈變化，範圍除涉及車廠，也會觸及勞工權益。

經濟部下午舉行的臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，時程約60分鐘，討論重點聚焦台美ART簽署後對汽車產業的衝擊與配套。勞動部長洪申翰也親自與會，預料下午也會發佈相關說明，11日邀請主要車廠工會座談。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，勞動部長洪申翰。廖瑞祥攝

今天與會單位包括台灣車輛工業同業公會，以及中華汽車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽工業、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等9家本土車廠及相關代表。相關代表已經進場。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，國瑞汽車總經理古屋敷博文。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，中華車副總許景雲。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，台灣本田汽車協理李瑞宏。廖瑞祥攝

由於台美關稅協議簽署進入關鍵階段，包括汽車關稅、貨物稅是否調降攸關國產車競爭力，產界高度重視此次會議，與會層級多為董事長或總經理。

出席人士包括三陽工業董事長吳清源、鴻華先進董事長李秉彥、庫得科技董事長吳廣義等；此外，國瑞汽車由總經理古屋敷博文代表出席，裕日車由總經理姚振祥、福特六和由總經理陳文芳與會。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，福特六和總經理陳文芳。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，裕日車總經理姚振祥。廖瑞祥攝

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，鴻華先進董事長李秉彥。廖瑞祥攝

車輛公會則由理事長李建輝出席，預期就進口車關稅、國產車競爭力、供應鏈影響及產業轉型等議題，與政府進行深度溝通。

臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會，汽車公會理事長李建輝。廖瑞祥攝

