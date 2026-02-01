進口車關稅歸零？買車等降價，專家說要等就等「美國製造」

去年大量進口車滯留港口，形成了罕見的「塞港」現象，畫面深植人心，不少想要買車的民眾苦苦等待汽車降價。如今台美關稅談判已有初步結果，車子到底會不會降價？還要繼續等下去嗎？成了買車族最關心的話題。

「去年車市的關鍵字就是『供過於求』與『觀望』。」尚騰汽車集團執行長吳睿弘直言，回顧去年車市，原本業界樂觀預估全年總銷量可達45萬輛，各大品牌與代理商皆按此目標備貨。然而，受到川普關稅政策變數，及股市波動影響，實際市場需求僅約41萬輛，供需之間出現了約4萬輛的落差，這是造成塞港的第一個主因。

更關鍵的轉折點發生在去年四月。當時美國提出關稅議題，市場隨即傳出「台灣為配合談判將調降進口車關稅」的消息，這導致了嚴重的消費觀望心理，消費者更誤以為「所有進口車」都會降價，紛紛暫緩購車計畫。

「降進口車關稅這個說法太籠統了，更精準的說法是針對『美國製造』的車款降同等的關稅。」吳睿弘說，但是一般民眾未必清楚，因此從「美國製造」的進口車可能會調整關稅，到「進口車」有可能會調整關稅，再到「車子有可能會降價」，於是民眾乾脆都先不買了。也因此，去年政府還推出方案，購買排氣量2000cc以下的小客車，不需要汰舊，新車貨物稅直接減徵5萬元。

進口車塞爆台北港

去年大批車子塞在港口，為何不領出來？吳睿弘解釋，一提關就要先繳17.5%的關稅，然後再繳25%到30%的貨物稅；100萬的車提出來，就繳掉50幾萬到60幾萬的稅。而且提進來之後，就變成經銷商的庫存了，那庫存成本就變成150萬，如果不提關，庫存成本就只有100萬。若是關稅真的降了，不提車子，還可以享受這個降稅的優惠。

不過，現在塞港的狀況已經獲得緩解。畢竟關稅一談曠日廢時，大家也逐漸理解，若要買的不是美製車款，觀望可能沒什麼意義。業界人士概估，隨著去年底車商為了跨年度衝銷量，釋出大量優惠，港口滯留車輛已從高峰期的3、4萬輛，快速消化至目前約1萬輛。

目前台美關稅架構雖已初步底定，但許多細部商業貿易條件尚未公布，包括非關稅貿易障礙的調整。吳睿弘舉例，就像我們已經開放美豬進口，但美國可能認為我們在進口的流程裡面設立了一些障礙。簡單來講，如果海關在針對美國豬的抽驗的時間拉得特別長，就會造成它的耗損，這個就是所謂的「非關稅貿易障礙」。像這種就必須要逐項檢視，美方要舉證，台方要查證，之後若確有此事，還必須修正，相當複雜。

要等的就等「美國製造」

汽車也是一樣，美規車不能進口台灣。台灣進口車認證走的是聯合國歐洲經濟委員會車輛安全法規，而非美國聯邦車輛安全標準，因此目前多數車源都不是由美國進口，就算美國進口的車輛，也都是歐規認證；事實上，美規車一年每款車型只能進口75輛。吳睿弘直言，「如果法規沒解決，驗車驗不過，關稅降到零也沒有用，因為車子根本進不來。」

對於仍在等待降價的消費者，到底要不要繼續等下去？吳睿弘建議，如果真要等的話，那就是要很清楚知道，要等的必須是「美國製造」的車型，「如果要買的車並不是在美國製造，不是從美國進口，建議是不需要等了。」

「如果要買美國製造、美國進口的車，建議可以等。」等到台美關稅談判的施行細則出來，例如第一個是不是開放美規車進口，接軌國際，第二是不是能夠把關稅再進一步調低，甚至降到大家期望的零。但是，變數也不少。前幾天川普投下的25%關稅炸彈再衝擊韓國車廠，所以還有立法院關卡。

那麼，如果關稅降到零，汽車價格能調降多少呢？吳睿弘預估，在關稅降到零的前提下，大約能調降8%-15%。要看整體進口的成本，還有，美國進口車一降關稅後，美國車廠的報價有可能往上漲，尤其美國現在正經歷通膨，出廠價都往上調，反應的比例可能不如預期。